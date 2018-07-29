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وزير التعليم المصري: إلغاء نظام الثانوية العامة في 2020

وزير التعليم المصري: إلغاء نظام الثانوية العامة في 2020
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة «استراتيجية تطوير التعليم»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب (إبدع.. انطلق)، المنعقد في جامعة القاهرة.

العالم - مصر

وبدأت فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني السادس للشباب السادس التي حملت عنوان (استراتيجية تطوير التعليم)، بعرض فيلم تسجيلي تناول آراء عدد من المواطنين والطلاب عن النظام الجديد للتعليم والمشكلات التي تواجه الطلاب في منظومة التعليم.

واستعرض طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات تطوير منظومة التعليم، قائلا أن مصر حصلت عام 2013 على المركز الأخير في التصنيف العالمي لجودة التعليم.. موضحا أن مصر حصلت في عام 2018 على المركز 133 من 137 في جودة التعليم الأساسي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، إنه سيتم إلغاء نظام الثانوية العامة في عام 2020 -2021، مبينا أنه سيتم حل 50 % من المشكلات الحالية في التعليم بحلول عام 2020-2021.

وفيما يتعلق بتحسين الوضع الحالي في منظومة التعليم، أكد «شوقي» أن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل ضغطا كبيرا على الطالب المصري، معتبرا أنه لا يمثل تقييما حقيقيا لمستواه.

وأوضح وزير التعليم، أن التغيير الأساسي في منظومة التعليم يتمثل في تغيير الطريقة التي يتم بها قياس مهارات الطلاب واستيعابهم، منوها بأن التغيير الحقيقي سيركز على فكرة معالجة التلقين والحفظ من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتعلم للطلاب.

وأضاف أنه سيتم تغيير شكل أسئلة الامتحان بما يكشف استيعاب الطلاب وفهمهم للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن نظام «التابلت» والشبكات ما هو إلا وسيلة لتحقيق الهدف من تغيير نظام الامتحانات.

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