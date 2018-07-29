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احتجاج طلبة جامعيين ايرانيين على نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

احتجاج طلبة جامعيين ايرانيين على نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

احتشد عدد من الطلبة الجامعيين واعضاء الاتحادات الطلابية في جامعة الشهيد بهشتي بطهران احتجاجا على عمليات تفتيش موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد.

العالم - ايران

واحتشد الطلبة الجامعيون اليوم الاحد في الساحة الرئيسية للجامعة وتحركوا من هناك باتجاه كلية العلوم النووية.

وحذر الطلبة من مغبّة حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة الشهيد بهشتي.

وشكل الطلبة سلسلة بشرية حول كلية العلوم النووية في الجامعة.

واقيم هذا التحشد الطلابي برعاية اعضاء مكتب التعبئة الطلابية ومكتب تعبئة الاساتذة (بسيج) في جامعات البلاد والاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين والرابطة الاسلامية للطلبة الجامعيين في جامعة الشهيد بهشتي.

وحمل الطلبة لافتات نددوا فيها بتفتيش الجامعات والمراكز العلمية في البلاد وطالبوا المسؤولين الى ايقاف مثل هذه النشاطات فورا.

وفي نهاية التحشد وقع الطلبة على عريضة سجلوا فيها احتجاجهم على نشاطات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجامعات الايرانية.

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