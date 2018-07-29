جهانكيري والخارجية يهنئان منتخب الشباب الإيراني لكرة الطائرة

العالم - ايران

واصدر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اليوم الاحد، بيانا هنأ فيه منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة اسيا التي اقيمت في البحرين، كما هنأ المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، منتخب الشباب الإيراني لفوزه بالبطولة.

واكد جهانغيري في بيانه ان تألق المنتخب الايراني للكرة الطائرة في منافسات بطولة شباب اسيا في البحرين وفوزه بلقب البطولة في هذه المسابقات مدعاة لفخر واعتزاز الشعب الايراني.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلا، ان هذا الانجاز يجسّد مدي قدرات وكفاءة الشريحة الشبابية في البلاد، والمستوى المرموق الذي تحظى بها رياضة الكرة الطائرة على الصعيد الدولي؛ مقدما بهذه المناسبة احرّ التهاني الى الشعب الايراني والاعضاء الدؤوبين لهذا المنتخب.

واعرب جهانغيري عن امله لجميع المنتخبات الوطنية وبما يشمل شتى الفروع الرياضية، بتحقيق مزيد من الانتصارات في الساحات الدولية.

الى ذلك هنأ المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، منتخب الشباب الإيراني للكرة الطائرة لفوزه ببطولة آسيا.

وتمنى قاسمي خلال رسالة تهنئته التي بعثها اليوم الأحد، النجاح والرفعة لأعضاء المنتخب الإيراني ومدرائه ومدربيه.

واقيمت المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا التي تستضيفها البحرين في نسختها التاسعة عشرة مساء امس السبت، حيث تمكن منتخب شباب ايران من الحاق الهزيمة بنظيره الكوري الجنوبي بثلاث اشواط نظيفة (25-22، 25-14 و25-18)، لتحرز ايران لقبها السادس ولتعادل كوريا الجنوبية في عدد الالقاب القارية.

يذكر ان منتخب شباب ايران فاز في مبارياته الستة التي خاضها في هذه الدورة بنتيجة 3-0 ما عدا فوزه على تايلند في الدور نصف النهائي 3-1.