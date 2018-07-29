وزارة الكهرباء العراقية: إيران أوقفت إمدادنا بالكهرباء وفق العقود المبرمة بين البلدين

العالم - العراق

وذكر المدرس خلال مقابلة مع قناة العالم، ان عصابات داعش الارهابية دمرت وخربت منظومة الكهرباء في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والانبار، وان الطاقات التوليدية في هذه المحافظات التي كانت تصل الى 2500 ميغاوط خرجت عن الخدمة، بالاضافة الى خروج المشاريع التي كانت في المحافظات والتي وصلت نسبة انجازها الى 90 واكثر من 90 بالمئة والتي كان من المقرر أن تنتج طاقة بحدود الـ4000 ميغاواط عن الخدمة أيضا.

وأوضح قائلاً: خلال سنوات الازمة هناك من تنامت مصالحهم وبدأوا بوضع العراقيل امام الحكومة والوزارات ومنها وزارة الكهرباء، وإن هذا الامر تسبب بدوافع سياسية ونقمة على الحكومة.

وفيما يخص قطع ايران لإمداد الكهرباء إلى العراق قال المدرس:" كان لدينا عدة عقود مع الجمهورية الاسلامية في ايران، وساندتنا في الطاقة الكهربائية والوقود طيلة السنوات السابقة، وإن اول خطين تم ابرام عقدهمها كان مع طهران في العام 2007 سربل ذهاب - خانقين (132 ميغاواط) واميرسات - ديالى (400 ميغاواط) في العام 2012، وتم مد خط جديد وعقد جديد وهو خرم شهر - البصرة 400، وفي 2013 انجزنا خط كرخة - عمارة (400 ميغاواط)، واستمرت ايران في امدادنا بالكهرباء، وكانت مبالغ الديون تتراكم وكانوا مستمرين هم في امدادنا، وكنا بطريقة ضعيفة ومتذبذة نسدد لهم لكنها لم تقطع، ولكن من ضمن فقرات العقود أن الايرانيين يضعون الاولية لهم في استخدام الطاقة ثم يصدرون الفائض لنا، وهم قدموا هذا كعذر وقالوا ان لديهم أزمة في الطاقة والمياه، فاوقفوا تصدير جميع الطاقة الكهربائية لجميع دول الجوار ليس فقط للعراق، وايضا لان هناك دول تزودهم بالطاقة الكهربائية وايضا المياه.. اوقفوا الخطوط ونحن بحثنا عن بدائل لهذه الخطوط، وان الايرانيون ضخوا الطاقة فقط لمحافظة البصرة بسبب قلة الانتاج لديهم، وبسبب ان الاولوية هي لبلدهم وشعبهم، وان خط البصرة يمنحنا فقط 100 ميغاواط".

المصدر : قناة العالم