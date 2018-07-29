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السيسي يعلق على رقصة الـ"كيكي"

السيسي يعلق على رقصة الـ
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسخرية على التحدي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "kiki Challenge" أو تحدي كيكي.

العالم - مصر 

وقال السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، يوم الأحد: "عاوزكم تكونوا مع الدولة.. مش مع العربيات بتعملوا تحدي الكيكي"، حسب تعبيره.

ووسط ضحكات الحضور، وجه الرئيس رسالة ساخرة لوزير البترول طارق الملا قائلا: "يا مهندس طارق.. رفّع في سعر البنزين لا تقلق"، حسب تعبيره.

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين المصريين.

ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.

المصدر: "الشروق" المصرية

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