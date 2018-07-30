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السيسي: نسعى في سوريا لإيجاد صيغة للتفاهم بين المعارضة والنظام

السيسي: نسعى في سوريا لإيجاد صيغة للتفاهم بين المعارضة والنظام
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مواصلة بلاده محاولات تقريب وجهات النظر بين المعارضة السورية والحكومة، بالاعتماد على من سماها بالمعارضة المعتدلة في سوريا.

العالم - مصر

وخلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت في جامعة القاهرة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السادسة، قال السيسي: "نحن نقوم بتيسير الأمر في سوريا  من خلال المعارضة المعتدلة لإيجاد صيغة للتفاهم مع بقية العناصر المعارضة في سوريا مع النظام ، وهذا الأمر ليس بسيطا ولكنه دورنا...".

وفي تطرقه إلى الوضع في ليبيا، صرح الرئيس المصري بأن القاهرة تدعم  هناك الجيش الليبي، "لأنه المسؤول عن حماية وتأمين شعبه، ونحن مع وحدة ليبيا ومع إجراء انتخابات العام الحالي، ونتمنى ذلك".

وشدد السيسي على أن مصر "لا تقبل بالجماعات المسلحة، لأنها من عوامل عدم الاستقرار وهذا هو موقفنا، وينطبق على سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال وأي دولة أخرى، لأن أصل أي دولة جيشها وشرطتها في تحقيق الأمن والاستقرار".

المصدر: اليوم السابع

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