شاهد:بدء أعمال أضخم معرض لتكنولوجيا المعلومات في طهران

العالم - ايران

تزدحم قاعات المعرض الدولي في طهران في مثل هذا الوقت من كل عام بالاف الزوار الذين قدموا لحضور اكبر الاسواق التجارية في مجال إنتاج الاجهزة وتقديم الخدمات الالكترونية والحاسوب في ايران.

معرض الكامب الفين وثمانية عشر في دورته الرابعة والعشرين يقدم اخر ماتوصلت اليه الشركات في عالم تكنولوجيا المعلومات ويمثل فرصة مثالية لمحبي التقنيات المتطورة.

وقال مدير مبيعات إحدی الشركات الإلكترونية الايرانية لقناة العالم:"تقوم شركتنا بتوفير فرص العمل للشباب من خلال طرح برنامج عبر شبكة الانترنت. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق تحولا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارا واشتمالا وعالمية".

المعرض الذي يعد فرصة للتواصل بين الشركات المحلية والاجنبية، استقطب عدد كبير من الرواد في هذا المجال واصحاب الشركات كون صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتبر من الصناعات المتطورة والاساسية في البلاد و تشهد ثورة نوعية خلال السنوات الاخيرة.

وقال "نتان لين" وهو مشارك من الصين:"انا هنا للبحث عن المزيد من الاستثمار في السوق الايرانية ومن خلال مشاركتي الاولى للمعرض شاهدت التطور الايراني الملحوظ في مجال التكنولوجيا واود لو تسعى الشركات الايرانية الى تعزيز مكانتها في الاسواق العالمية".

التقنيات التي قدمت في المعرض من اجهزة كمبيوتر وبرمجيات الحاسوب والشبكات والانترنت وأمن الشبكات تعد مؤشرا على تطور التكنولوجيا في مختلف المجالات التي لم تعد بمنئى عن كل جديد.

لهذا المعرض وقع خاص عند عشاق التكنولوجيا في ايران حيث يشكل محطة مميزة لدی شريحة الشباب الذين يبحثون عن كل جديد في عالم الرقميات.