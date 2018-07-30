البث المباشر

شاهد:بدء أعمال أضخم معرض لتكنولوجيا المعلومات في طهران

الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

بمشاركة أكثر من ثلاثمئة شركة محلية وأجنبية تحتضن العاصمة الايرانية طهران فعاليات معرض الكامب الدولي بنسخته الـرابعة والعشرين. وتشهد هذه الدورة عرض أحدث التطورات في صناعة الإلكترونيات بما فيها الأجهزة والبرمجيات التي تعتبر من الصناعات المتطورة والأساسية، وباتت بوابة التقدم الصناعي في ايران.

العالم - ايران

تزدحم قاعات المعرض الدولي في طهران في مثل هذا الوقت من كل عام بالاف الزوار الذين قدموا لحضور اكبر الاسواق التجارية في مجال إنتاج الاجهزة وتقديم الخدمات الالكترونية والحاسوب في ايران.

معرض الكامب الفين وثمانية عشر في دورته الرابعة والعشرين يقدم اخر ماتوصلت اليه الشركات في عالم تكنولوجيا المعلومات ويمثل فرصة مثالية لمحبي التقنيات المتطورة.

وقال مدير مبيعات إحدی الشركات الإلكترونية الايرانية لقناة العالم:"تقوم شركتنا بتوفير فرص العمل للشباب من خلال طرح برنامج عبر شبكة الانترنت. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق تحولا في أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارا واشتمالا وعالمية".

المعرض الذي يعد فرصة للتواصل بين الشركات المحلية والاجنبية، استقطب عدد كبير من الرواد في هذا المجال واصحاب الشركات كون صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتبر من الصناعات المتطورة والاساسية في البلاد و تشهد ثورة نوعية خلال السنوات الاخيرة.

وقال "نتان لين" وهو مشارك من الصين:"انا هنا للبحث عن المزيد من الاستثمار في السوق الايرانية ومن خلال مشاركتي الاولى للمعرض شاهدت التطور الايراني الملحوظ في مجال التكنولوجيا واود لو تسعى الشركات الايرانية الى تعزيز مكانتها في الاسواق العالمية". 

التقنيات التي قدمت في المعرض من اجهزة كمبيوتر وبرمجيات الحاسوب والشبكات والانترنت وأمن الشبكات تعد مؤشرا على تطور التكنولوجيا في مختلف المجالات التي لم تعد بمنئى عن كل جديد.

لهذا المعرض وقع خاص عند عشاق التكنولوجيا في ايران حيث يشكل محطة مميزة لدی شريحة الشباب الذين يبحثون عن كل جديد في عالم الرقميات.

روابط ذات صلة

ایران تتبوأ مرتبة الصدارة بالشرق الاوسط في مجال البایوتکنولوجيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد:بدء أعمال أضخم معرض لتكنولوجيا المعلومات في طهران

أزمة فواتير الكهرباء في السعودية تتفاعل والاحتجاجات تستمر

دراسة تكشف عن عنصر غذائي يكبح جماح العدوانية لدى الأطفال

معاون "ظريف": تقلص الإیرانفوبیا بعد توقيع الاتفاق النووي+فيديو

هل يمكن الاستعانة بكابلات الانترنت للتنبؤ بالزلزال؟!

"داعش" اختطفت 36 سيدة وطفلا خلال هجوم السويداء

هنية يوجه التحية للمتضامنين في سفن الحرية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

انطلاق "سوتشي".. سوريا لن ترضى دون تحرير إدلب

مرتزقة العدوان السعودي يختطفون النساء في التحيتا اليمنية

اعتقال ايطاليين رسما لوحة جدارية لعهد التميمي + صور

السمنة المفرطة لدى الأطفال تحقق رقما قياسيا في بريطانيا

السياح السعوديون يتدفقون إلى تركيا بقوة رغم الخلافات السياسية

في مدينة "سوتشي" الروسية.. بدء محادثات الجولة العاشرة حول سوريا في صيغة أستانا

قطر تبدي استعدادها الكامل للتعاون العسكري مع العراق

في حوار خاص مع قناة العالم.. عهد التميمي: تعرضت للتهديد والكلام البذيء خلال التحقيق

حيلة جديدة يمكن اتباعها للوصول الى الوزن المثالي

دورة اتلانتا ايسنر يحرز اللقب للمرة الخامسة في 6 اعوام

دي ميستورا يناقش إنشاء لجنة "دستورية" خارج إطار "أستانا"

الدوري البرازيلي فلامينغو يسحق ريسيفي 4-1 ويعزز موقعه في الصدارة

الأکثر مشاهدة