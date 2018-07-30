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لاريجاني يحذر من محاولات الاعداء لاستهداف الاقتصاد الايراني

لاريجاني يحذر من محاولات الاعداء لاستهداف الاقتصاد الايراني
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان استخبارات العدو تسعي بشتى الوسائل لاستهداف الاقتصاد الايراني؛ مؤكدا ضرورة تنظيم سوق العملة الصعبة في البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماع "تكتل الشفافية وتعديل الوضع الاقتصادي والانظباط المالي" في مجلس الشورى الاسلامي، دعا لاريجاني الى انتهاج اساليب علمية لمكافحة الفساد وتحديد الاولويات في هذا السياق. 

واردف قائلا، ان تحديد جذور الفساد يحظى باهمية كبيرة في اطار معالجة الاقتصاد من هذه الظاهرة؛ مصرحا ان البرمان الايراني سنّ حتى الان عددا من القوانين لمكافحة الفساد؛ ومنها القوانين الخاصة بتعزيز شفافية الاقتصاد.

ولفت لاريجاني الى ان قسما من المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد يعود الى محاولات الاجهزة الاستخبارية التابعة للعدو لعرقلة عجلة الاقتصاد؛ مضيفا ان الاعداء كرسوا جهودهم في هذا الاطار على الاخلال بسوق العملة الصعبة والذهب في ايران.

وشار الى ان الجمهورية الاسلامية اتخذت كافة الاجراءات والآليات بهدف حماية الشعب امام الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المؤامرات الامريكية؛ مردفا ان ايران خاضت مفاوضات نووية مع امريكا لكن الاخيرة قررت، على خلفية التطورات في هذا البلد، ان تنسحب من الاتفاق النووي؛ منوها الى ان الامريكيين اثبتوا بانهم لن يلتزموا بأي من الاتفاقيات الدولية.

وتابع لاريجاني قائلا، ان المفاوضات ماتزال جارية مع الاروبيين، دون ان تفرض ايران هذه المحادثات لحماية الشعب امام الضغوط.

ولفت رئيس البرلمان الايراني الى ان الاعداء يعملون على عرقلة مبيعات النفط والتحويلات البنكية، وجندوا جهات خاصة في هذا الخصوص.

وفيما اعرب عن توقعه بتزايد نسبة الضغوط الدولية بفعل الامريكان وبعض الدول الاقليمية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكد لاريجاني على تحويل هذه الظغوط الى فرص وتفعيل الطاقات الكامنة في البلاد؛ وقال انه نظرا للظروف الراهنة، يمكن انتهاج سياسات صحيحة حول اسواق العملة الصعبة، والنهوض بمستوى الصادرات ايضا.

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