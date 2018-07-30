قائد شرطة طهران: سنتصدى بحزم للعابثين بالاقتصاد الوطني

العالم - ايران

واشار قائد شرطة العاصمة في تصريح ادلى به اليوم الاثنين الى ان الامن يعتبر من اهم القضايا الاساسية لحياة الانسان، وهذا الامر الهام له نتائج اساسية عديدة على الحياة الفردية والاجتماعية للانسان، مضيفا: ان الامن يعني الراحة النفسية للفرد والراحة العامة للمجتمع.

واضاف: انه في حالة انعدام الامن سوف لن تتوفر امكانية مزاولة الانشطة الاقتصادية والثقافية والسياسية والخدمية حتى اذا كانت هناك امكانيات وحوافز لدى افراد المجتمع.

واضاف العميد رحيمي: اليوم فان الشرطة باعتبارها واحدة من اهم اركان الامن في البلاد، تقف في الصف الامامي للتصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وانها عاقدة العزم على السعي للدفاع عن القيم والارصدة المادية والمعنوية للشعب الايراني العزيز، ولن تسمح لأي أحد بتهديد الامن المادي والنفسي للمواطنين.

واكد العميد رحيمي ان موضوع الاقتصاد يعتبر من اهم القضايا التي تواجهها البلاد، وفي هذا المجال فان الشرطة تتصدى بحزم لتهريب السلع، ولن تسمح بالاخلال بعجلة اقتصاد البلاد من خلال تهريب السلع والعملة الصعبة.

وتابع قائد شرطة طهران قائلا: ان زملائي في شرطة المباحث يتصدون بشجاعة للمشاكل الاقتصادية والتهريب وغيرها، ولم يدخروا وسعا للدفاع عن اقتصاد البلاد في مواجهة الانتهازيين الذين ينهبون ثروات البلاد في سوق العملة الاجنبية، وقد حقق نجاحات مهمة في هذا الشأن.