مباحثات جابري انصاري مع دي ميستورا والجعفري بسوتشي

العالم - ايران

الى ذلك عقد حسين جابري انصاري اليوم اجتماع مع الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري وذلك ضمن الجولة العاشرة من محادثات أستانا التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وكان جابري انصاري قد التقى في وقت سابق اليوم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف وبحث الجانبان خلال اللقاء حول اخر التطورات السورية والمباحثات الجارية حول تشكيل لجنة الدستور وعودة اللاجئين السوريين ولجنة تبادل المعتقلين والمختطفين والمفقودين .

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سورية في وقت سابق اليوم بمدينة سوتشي الروسية بمشاركة وفد سوريا والوفود الأخرى من بينها وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.