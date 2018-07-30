طهران: لا تفاوض مع واشنطن(فيديو)

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان لا امكانية للتفاوض والحوار مع الادارة الاميركية الحالية نظرا للسياسات التي تنتهجها مؤكدا ان واشنطن قد اثبتت بانها غير جديرة بالثقة ولا تعتبر طرفا مطمئنا لاي عمل.

بدوره اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجان ان الامريكان اثبتوا انهم لن يلتزموا بأي من الاتفاقيات الدولية كما حصل في الاتفاق النووي. وتوقع عند الدور الذي تلعبه اجهزة استخبارات من وصفهم بالاعداء في استهداف الاقتصادي الايراني. مشيرا الى ان هذه الاجهزة تستخدم شتي الوسائل لهذا الغرض، لكنه لفت الى ان السلطات الايرانية اتخذت كافة الاجراءات والآليات لحماية الشعب امام الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المؤامرات الامريكية.

المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد تعود الي محاولات الاجهزة الاستخبارية التابعة للعدو في وضع العراقيل امام عجلة الاقتصاد كما ان الاعداء كرسوا جهودهم في هذا الاطار علي الاخلال بسوق العملة الصعبة والذهب في ايران.

في المقلب الاخر، طالب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الاوروبيين بالمضي قدما مع واشنطن في الضغط على ايران زاعما ان السياسة التي ينتهجها ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو يجب ان تستمر حتى تغيير النظام السياسي في ايران وتاتي تصريحات غراهام غداة اعلان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران يمكنها استثمار الشرخ الحاصل بين اوروبا واميركا، كفرصة لصالح ايران.



المصدر : قناة العالم