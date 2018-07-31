محادثات ايرانية روسية تركية حول البیان الختامي لاجتماع سوتشي

العالم - ايران

وجرت هذه المباحثات بین وفود الدول الثلاث الضامنة لاتفاق آستانا في اجتماع سوتشي بمشاركة كبیر مساعدي وزیر الخارجیة الایرانیة في الشؤون السیاسیة حسین جابري انصاري والمبعوث الخاص للرئیس الروسي في الشان السوري الكساندر لافرنتیف ومساعد الخارجیة التركي سدات اونال حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وكان جابري انصاري قد اجرى مشاورات ثنائیة قبل هذا الاجتماع مع مندوبي روسیا وسوریا وتركیا ومندوب الامین العام للامم المتحدة في الشان السوري.

وبحث كبیر مساعدي الخارجیة الایرانی في هذه اللقاءات الثنائیة بشان احدث تطورات الساحة السوریة وكذلك حول لجنة الدستور وعودة النازحین وتبادل المعتقلین والمخطوفین وكذلك البیان الختامي للاجتماع الدولي العاشر حول السلام في سوریا المنعقد في سوتشي حالیا.

وبدأت الجولة العاشرة من محادثات آستانا حول سوریا في وقت سابق من یوم امس الاثنین بمدینة سوتشي الروسیة بمشاركة وفد سوریا والوفود الأخرى من بینها وفد من الأمم المتحدة ووفد المعارضة.

وكانت العاصمة الكازاخستانیة آستانا قد استضافت 9 اجتماعات حول سوریا كان آخرها في 14 و 15 أیار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سیادة سوریا واستقلالها ووحدة أراضیها ومواصلة الحرب على التنظیمات الإرهابیة فیها حتى دحرها نهائیاً.