روحاني: لا نسعى لإحداث توترات بالمنطقة أو عرقلة تدفق النفط

العالم - ايران

واضاف الرئيس روحاني خلال استقباله اليوم الثلاثاء السفير البريطاني الجديد روبرت ماكير وتسلمه منه اوراق اعتماده، ان موقف الاوروبيين الصريح والاجراءات التي سيتخذونها ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مهم جدا.

واكد الرئيس روحاني ضرورة ان تتخذ اوروبا اجراءات شفافة للتعويض عن خروج اميركا اللاقانوني من الاتفاق النووي.

ووصف الرئيس روحاني اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين في القضايا الثنائية والدولية بانها بناءة وقال، نحن اليوم في مرحلة تاريخية مهمة جدا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ومن المهم للغاية للشعب الايراني ان تبين اوروبا موقفها بشفافية ازاء الاجراءات التي ينبغي ان تتخذها للتعويض عن خروج اميركا اللاقانوني من الاتفاق النووي.

واكد الرئيس روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسعى ابدا وراء اثارة التوتر في المنطقة ولا تريد حدوث مشكلة ما في الممرات المائية الدولية، لكنها لا تتخلى ابدا عن حقها في صادرات النفط.

يتبع..