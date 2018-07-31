البث المباشر
مراسل العالم: وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي
مراسل العالم: وصول حافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة، لإخراج الإرهابيين من بلدة جباتا الخشب إلى الشمال السوري
مصرع 569 شخصا بسبب الأمطار الموسمية في الهند
مراسل العالم: الجهات المختصة تعثر على اسلحة وذخيرة من بينها قنابل اسرائيلية من مخلفات الارهابيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق
إصابة مجندة بجيش الاحتلال خلال مواجهات بالدهيشة
شرطة ديالى: اعتقال المتورطين بسرقة رواتب مدرسة في الخالص
الخارجية الروسية: رفض أمريكا حضور سوتشي محاولة للتقليل من صيغة أستانة
دائرة التقاعد توقف رواتب البرلمانيين السابقين تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية
انفجار عبوة ناسفة في سيارة بحي المعلا في محافظة عدن
قتلى بانفجار سيارة مفخخة في الفلبين وأصابع الاتهام تشير إلى "أبو سياف"

هكذا رد المسوولون الايرانيون على تصريحات ترامب الاخيرة

هكذا رد المسوولون الايرانيون على تصريحات ترامب الاخيرة
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئیس الأمریكي دونالد ترامب فی تصریح له الاثنین إنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإیرانیین بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسین العلاقات بعد انسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق النووي مع ایران، وقال 'إذا كانوا یریدون اللقاء فسوف نلتقی'.

  

العالم - ايران

وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبیت الأبیض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئیس الإیراني حسن روحاني قال ترامب 'سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات' خاصة في الحالات التي یكون فیها خطر الحرب قائما.

وأضاف الرئیس الأمریكي 'سأجتمع بالتأكید مع (المسؤولین فی) إیران إذا أرادوا الاجتماع' وقال إنه سیطلب 'عدم وجود شروط مسبقة'.

واثارت هذه التصريحات ردود افعال مختلفة في الداخل الاميركي لدى بعض الساسة الاميركيين وبينما اشاد مويدو ترامب تصريحاته هذه فان منتقدي الرئيس الاميركي اعتبره اسيرا للازمة التي اثارها لنفسه.

 وانتقد النائب في مجلس النواب الاميركي انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مع ايران معتبرا هذا الاجراء بانه اثار مشاكل دبلوماسية جادة مضيفا ان الخلافات مع ايران ليست الا ازمة اثارها ترامب لنفسه.

وقال ان ترامب يمكن ان يعتبر نفسه بانه شخص ذكي ويظن بانه يمكن ان ينظم لقاء مع القادة الايرانيين من دون اجراء مفاوضات مسبقة.

وفي هذا السياق قال السيناتور الاميركي البارز تصريحات ترامب بانها نسخة ضارة اخرى مضيفا ان هذا الاجراء يكون على غرار ما جرى مع كوريا الشمالية؛ اي من دون وجود شروط مسبقه وجهوزية. ما كانت النتيجة؟

وفي المقابل اشاد كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي بوب كروكر والسيناتور الديمقراطي المخضرم داين فاننستاين بموقف الرئيس الاميركي.

ومن جهة اخرى اثارت التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي حول استعداده للتفاوض مع ايران من دون شروط مسبقة ردود فعل لدى المسوولين الايرانيين حيث اكد مستشار الرئیس الإیراني حمید ابوطالبي فی الرد على تصریحات ترامب الاخیرة فی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تویتر': انه في العام الماضي وخلال اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة وبعد التهدید الموجه للشعب الایراني العظیم، جرى طرح اللقاء بین الرئیسین، والان یتم طرح الاستعداد للقاء بدون شروط مسبقة بعد الخروج من الاتفاق النووي!.

واضاف: ان من یؤمنون بالحوار وسیلة لحل الخلافات فی المجتمعات المتحضرة، ینبغی علیهم ان یلتزموا باداتها ایضا. فاحترام الشعب الایراني وخفض التصرفات العدائیة وعودة امیركا للاتفاق النووي؛ من شانها تمهید الطریق غیر المعبّد الراهن حسبما افاد وكالة ارنا للانباء.

وتابع مستشار الرئیس الایراني: ان الاتصال الهاتفی بین رئیسي البلدین فی العام 2013 كان مرتكزا على الایمان بامكانیة السیر في طریق بناء الثقة عبر الالتزام باداة الحوار. فالاتفاق النووي كان ثمرة للالتزام بالحوار؛ فلابد من القبول به.

هذا واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) علاء الدين بروجردي أن الشعب الايراني لا يثق بالولايات المتحدة الاميركية خاصة بعد  انسحابها رسميا من الاتفاق النووي مع إيران والذي يعد مخالفا للقوانين الدولية.

واوضح علاء الدين بروجردي خلال اتصال هاتفي أجرته معه قناة العالم، أن اميركا التي لطالما عرفت بدعمها للارهاب والجماعات التكفيرية و المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المضطهد وقتل الابرياء في اليمن ليست اهلا للثقة مؤكدا انه لامجال للحوار مع الجانب الاميركي .

ومن جهته أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي انه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرك جيداً أنه لا يقدر على إدارة الحرب معنا.

واضاف فلاحت بيشه في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان الطرفين الأميركي والإيراني لا نية لديهما للذهاب نحو حرب.

وقال: من جهة أخرى فإن عدم الثقة التاريخية بين البلد جعلت القنوات الدبلوماسية بينهما مغلقة، ومن المثير ان زمام الخلافات الإيرانية الأميركية بيد الصهيونية والرجعية اللتان تحاولان يحاول تأجيجها، وهذا ما أضر بمصالح كلا الشعبين.

  

تصنيف :

روابط ذات صلة

إن لم تدرك أميركا مكانة ايران فستبحث عن الامن ولن تجده

ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ما سبب غرابة الطقس الحالي للأرض؟

اليابان تواجه الشلل الرعاش "أو "الباركنسون" بتقنية ثورية!

هكذا رد المسوولون الايرانيون على تصريحات ترامب الاخيرة

"حليب الحمير" إلى العراق .. فتنة أم حقيقة!

ملخص... مع الحدث – محادثات استانة "10" على وقع حوض اليرموك وادلب

إطلاق سراح متظاهرين معتقلين في البصرة والمثنى

الاتحاد التونسي للشغل يلغي إضرابا شاملا لعمال المطارات

دائرة التقاعد في العراق توقف رواتب البرلمانيين السابقين

ارحل_يا كيكي يتصدر الأكثر تداولًا على "تويتر" بعد ارحل_يا سيسي

حسين مرتضى يكشف حقيقة ما يسربه الصهاينة

بالفيديو : انطلاق قطار بدون سائق بسرعة جنونية في تونس!

روحاني: لا نسعى لإحداث توترات بالمنطقة أو عرقلة تدفق النفط

بلاتر يكشف تفاصيل جديدة عن ملف استضافة قطر لمونديال 2022

محادثات ايرانية روسية تركية حول البیان الختامي لاجتماع سوتشي

أشبه بمعجزة.. عادتا للحياة بعد 42 ألف عام من التجمّد!

مخاوف الاحتلال من هجوم عسكري نوعي لـ"حماس" في المنطقة الجنوبية

سماع دوي انفجارين على الأقل في شرق أفغانستان

الإتجار بالبشر ... عبودية معاصرة في تجارة مربحة !

تراجع كبير في تصنيف الجامعات السورية بانخفاض 4000 درجة!

السفير الايراني في اسلام آباد:  ايران ترغب بتنمية العلاقات الشاملة مع الحكومة الباكستانية الجديدة

الأکثر مشاهدة