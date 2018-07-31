هكذا رد المسوولون الايرانيون على تصريحات ترامب الاخيرة

العالم - ايران

وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبیت الأبیض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئیس الإیراني حسن روحاني قال ترامب 'سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات' خاصة في الحالات التي یكون فیها خطر الحرب قائما.

وأضاف الرئیس الأمریكي 'سأجتمع بالتأكید مع (المسؤولین فی) إیران إذا أرادوا الاجتماع' وقال إنه سیطلب 'عدم وجود شروط مسبقة'.

واثارت هذه التصريحات ردود افعال مختلفة في الداخل الاميركي لدى بعض الساسة الاميركيين وبينما اشاد مويدو ترامب تصريحاته هذه فان منتقدي الرئيس الاميركي اعتبره اسيرا للازمة التي اثارها لنفسه.

وانتقد النائب في مجلس النواب الاميركي انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مع ايران معتبرا هذا الاجراء بانه اثار مشاكل دبلوماسية جادة مضيفا ان الخلافات مع ايران ليست الا ازمة اثارها ترامب لنفسه.

وقال ان ترامب يمكن ان يعتبر نفسه بانه شخص ذكي ويظن بانه يمكن ان ينظم لقاء مع القادة الايرانيين من دون اجراء مفاوضات مسبقة.

وفي هذا السياق قال السيناتور الاميركي البارز تصريحات ترامب بانها نسخة ضارة اخرى مضيفا ان هذا الاجراء يكون على غرار ما جرى مع كوريا الشمالية؛ اي من دون وجود شروط مسبقه وجهوزية. ما كانت النتيجة؟

وفي المقابل اشاد كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي بوب كروكر والسيناتور الديمقراطي المخضرم داين فاننستاين بموقف الرئيس الاميركي.

ومن جهة اخرى اثارت التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي حول استعداده للتفاوض مع ايران من دون شروط مسبقة ردود فعل لدى المسوولين الايرانيين حيث اكد مستشار الرئیس الإیراني حمید ابوطالبي فی الرد على تصریحات ترامب الاخیرة فی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تویتر': انه في العام الماضي وخلال اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة وبعد التهدید الموجه للشعب الایراني العظیم، جرى طرح اللقاء بین الرئیسین، والان یتم طرح الاستعداد للقاء بدون شروط مسبقة بعد الخروج من الاتفاق النووي!.

واضاف: ان من یؤمنون بالحوار وسیلة لحل الخلافات فی المجتمعات المتحضرة، ینبغی علیهم ان یلتزموا باداتها ایضا. فاحترام الشعب الایراني وخفض التصرفات العدائیة وعودة امیركا للاتفاق النووي؛ من شانها تمهید الطریق غیر المعبّد الراهن حسبما افاد وكالة ارنا للانباء.

وتابع مستشار الرئیس الایراني: ان الاتصال الهاتفی بین رئیسي البلدین فی العام 2013 كان مرتكزا على الایمان بامكانیة السیر في طریق بناء الثقة عبر الالتزام باداة الحوار. فالاتفاق النووي كان ثمرة للالتزام بالحوار؛ فلابد من القبول به.

هذا واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) علاء الدين بروجردي أن الشعب الايراني لا يثق بالولايات المتحدة الاميركية خاصة بعد انسحابها رسميا من الاتفاق النووي مع إيران والذي يعد مخالفا للقوانين الدولية.

واوضح علاء الدين بروجردي خلال اتصال هاتفي أجرته معه قناة العالم، أن اميركا التي لطالما عرفت بدعمها للارهاب والجماعات التكفيرية و المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المضطهد وقتل الابرياء في اليمن ليست اهلا للثقة مؤكدا انه لامجال للحوار مع الجانب الاميركي .

ومن جهته أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي انه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدرك جيداً أنه لا يقدر على إدارة الحرب معنا.

واضاف فلاحت بيشه في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان الطرفين الأميركي والإيراني لا نية لديهما للذهاب نحو حرب.

وقال: من جهة أخرى فإن عدم الثقة التاريخية بين البلد جعلت القنوات الدبلوماسية بينهما مغلقة، ومن المثير ان زمام الخلافات الإيرانية الأميركية بيد الصهيونية والرجعية اللتان تحاولان يحاول تأجيجها، وهذا ما أضر بمصالح كلا الشعبين.