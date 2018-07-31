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مصر تعرض على روسيا نقل سفارتها

مصر تعرض على روسيا نقل سفارتها
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

عرضت السلطات المصرية على الجانب الروسي نقل السفارة الروسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

العالم - مصر
ويعمل المستشارون في موسكو على دراسة المقترح وصيغة الاتفاق، ونقلت صحيفة "ازفستيا" أنباء الاتفاق مع الإشارة إلى مصدرين في الدوائر الدبلوماسية الروسية.

ونقل مصدر إلى أن الجانب الروسي تلقى عرضا من مصر بنقل السفارة الروسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمتوقع أنجازها بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا إلى أن الموضوع لا زال قيد المداولة.

وأكد رئيس مكتب المعلومات في السفارة المصرية في موسكو، أيمن موسى مصطفى، صحة الأنباء، وأن مصر عرضت على 90 بلدا المقترح ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أعلنت في عام 2015، عن إنشاء مدينة جديدة يمكن أن تحل محل القاهرة كمركز إداري للحكومة. ويقع المشروع، على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة.

والمدينة الجديدة مصممة لإستيعاب 5 ملايين مواطن على مساحة تصل إلى 270 ميلا مربعا، وجاء في إطار خطة تهدف لتخفيف الضغط عن القاهرة. وتتألف العاصمة الإدارية الجديدة من 21 منطقة سكنية، وفنادق، وحديقة للألعاب ومطار، إضافة لمدارس ومستشفيات ومراكز للتسوق.

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