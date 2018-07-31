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جهانغيري: قادرون على صد مؤامرات الأعداء واجتياز العقبات

جهانغيري: قادرون على صد مؤامرات الأعداء واجتياز العقبات
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء أنّ الشعب الإيراني قادر على صد مؤامرات الأعداء واجتياز العقبات من خلال الانسجام الشعبي الحكومي.

العالم - إیران

وخلال كلمة ألقاها أمام أهالي ومسؤولين من مدينة قصر شيرين غرب البلاد أشار جهانغيري إلى التهديدات التي تطلقها واشنطن ضد البلاد ومساعيها الرامية إلى عرقلة أداء السوق الإيرانية، مصرحاً بأنّ الشعب قادر على تخطي هذه الصعوبات والحد من إلحاق أي أذي بالبلد.

ورأى جهانغيري خلال كلمته إمكانية وسهولة التغلب على المضايقات من خلال الانسجام الشعبي الحكومي، معرباً عن أمله بأن تنتهي هذه المرحلة بأقل الأثمان.

وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة مواجهة الحظر بإيعاز من سماحة قائد الثورة تمنح صلاحيات خاصة للحكومة.

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