جابري انصاري: تواجد ايران في سوريا بطلب مباشر من الحكومة السورية

العالم - سوريا

وقال جابري انصاري في حوار مع وكالة انباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء: انا ارغب في ان اقول ان هذه الجولة من المباحثات في سوتشي كانت نتائجها ايجابية نسبيا واتاحت فرصة جيدة لمواصلة الاتفاقات بين الدول الضامنة الثلاث (ايران وروسيا وتركيا) بهدف دفع مسار تطبيع الاوضاع في سوريا وصولا الى احلال السلام الشامل في هذا البلد وانهاء الازمات التي تواجهها .

كما اكد جابري انصاري ان جولة المباحثات في سوتشي تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي لجنة الدستور السوري ولجنة تبادل المعتقلين والمخطوفين واعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وردا على سؤال حول تواجد ايران في سوريا اكد جابري انصاري ان ايران تتواجد في سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في هذا البلد وذلك بسبب الاوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد.

واكد ان استمرار تواجد ايران في سوريا يتوقف على الاتفاقات بين الحكومة السورية وايران والظروف الميدانية وكذلك الاوضاع السياسية في سوريا.