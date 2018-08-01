مصر... حادث في خط القاهرة – الإسكندرية للقطارات يعطل الحركة

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وأوضحت الهيئة أنه أثناء سير القطار انفصلت العربة المقطورة عن القاطرة على الخط في الاتجاه النازل، وتم على الفور اتخاذ إجراءات السلامة، وإيقاف القطارات في الاتجاهين لحين رفع عربة النقل من السكة لتأمين سير القطارات حفاظا على أرواح الركاب.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة العديد من حوادث السكك الحديدية، والتي أدت إلى إقالة رئيس الهيئة منذ يومين بقرار من الحكومة المصرية، وتعد أبرز الحوادث تفحم قطار بركابه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتهدف مصر لتخفيض معدلات وقوع الحوادث، عن طريق التعاقد مع دول مثل روسيا والمجر وكوريا الجنوبية لاستيراد عربات وقاطرات جديدة، بجانب إعادة تأهيل القاطرات المتعاقد عليها في 2008 والتي كانت تواجه مشكلة في صيانتها وتوفير قطع الغيار لها قبل حلها مؤخرا مع الشركة الأميركية الموردة لها.

وأكد وزير النقل المصري هشام عرفات أن الوزارة استقرت على شراء 1000 عربة مميزة جديدة للسكة الحديدية، وليس 700 عربة، وإنها تفاضل حاليا بين أكثر من عرض تلقته لاختيار أحسنها، ويتوقع حسم القرار والتعاقد مع الشركة التي ستورد هذه العربات قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف وزير النقل، أن العربات الجديدة ستساهم في تحديث أسطول القطارات العادية بالسكة الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج إلى 1200 عربة، لكنها ستتعاقد على شراء 1000 عربة فقط بشكل أولي، حيث تفاضل الوزارة حاليا بين ثلاثة عروض، أحدها من تحالف روسي هنغاري، وآخر إيطالي، وثالث صيني، لتصنيع وتوريد هذه العربات.