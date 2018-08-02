بعد سريلانكا.. وزير خارجية ايران يصل سنغافورة

العالم - ايران

وقد اجرى ظريف خلال زيارته الى سريلانكا والتي اسغرقت يومين محادثات مع رئيس الجمهورية "مايتريبالا سيريسنا" ورئيس الوزراء "رانيل ميكرمة سينكة" ووزير الخارجية "تيلاك مارابانا" ورئيس البرلمان "كارو جاياسوريا".

وبحث وزير الخارجية الايراني خلال هذه اللقاءات بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وشملت المحادثات حول العلاقات الثنائية مختلف المجالات ومنها النفط والبتروكيمياويات والانشاءات والشؤون المصرفية والزراعية.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الى سنغافورة تلبية لدعوة من نظيره السنغافوري وللتوقيع على معاهدة الصداقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".