ظريف يصف محادثاته في سريلانكا بأنها ممتازة

العالم - ايران

وفي ختام زيارته الى كولومبو والمحادثات التي اجراها مع كبار المسؤولين السريلانكيين كتب ظريف في تغريدة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تویتر": انتهت اللقاءات الممتازة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السريلانكيين في سياق ترسيخ العلاقات الثنائية العريقة والودية وعلى اساس الاحترام المتبادل.

واضاف: ساتوجه الى سنغافورة للتوقيع على معاهدة الصداقة بين ايران ورابطة "آسيان" واللقاء مع المزيد من الاصدقاء.

وخلال الزيارة بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره السريلانكي "تيلك مارابانا" بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء الذي جرى صباح اليوم الاربعاء في كولومبو تباحث الجانبان بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها النفط والطاقة والبتروكيمياويات والانشاءات والزراعة والمعاملات المصرفية.

وبحث وزيرا خارجية البلدين بشأن التعاون في القضايا العالمية خاصة في المنظمات والمحافل الدولية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني رئيس وزراء سريلانكا "رانيل ويكرمسينغ" وبحث معه حول احدث التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد التقى يوم امس في كولومبو ايضا رئيس الجمهورية "ماتريبالا سريسينا"، ورئيس البرلمان "كارو جاياسوريا"، للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية.