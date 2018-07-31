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ظريف: على اميركا ان تلوم نفسها للانسحاب من الاتفاق النووي

ظريف: على اميركا ان تلوم نفسها للانسحاب من الاتفاق النووي
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ان التهديد والحظر والخداع الاعلامي اساليب عقيمة، وذلك في معرض رده على دعوة الرئيس الاميركي للقاء المسؤولين الايرانيين. 

العالم - ايران

وكتب ظريف تغريدة مساء يوم امس الثلاثاء جاء فيها: "ان ايران واميركا تفاوضتا قبل عامين، ونجحنا مع الاتحاد الاوروبي والترويكا الاوروبية وروسيا والصين في التوصل الى اتفاق متعدد الجوانب معروف بالاتفاق النووي، وهذا الاتفاق كان مؤثرا، يمكن لاميركا ان تلوم نفسها فقط على الانسحاب من هذا الاتفاق وترك الطاولة (التفاوض)، التهديد والحظر والخداع الاعلامي اساليب عقيمة، تعلموا احترام ايران والتعهدات الدولية".
وكان ترامب قد دعا أمس الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ايطاليا الى لقاء المسؤولين الايرانيين بدون شروط مسبقة، ليظهر نفسه بانه مؤيد للحوار والتفاوض.

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