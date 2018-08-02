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غضون 48 ساعة..

مزاعم اميركية: مناورات ايرانية في الخليج الفارسي

مزاعم اميركية: مناورات ايرانية في الخليج الفارسي
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

زعم مسؤولون اميركيون ان القوات المسلحة الايرانية تستعد لاجراء مناورات عسكرية شاملة في الخليج الفارسي في غضون 48 ساعة .

العالم - ايران 

وادعى المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية، ويليام أوربان، في تصريح لـCNN أن واشنطن رصدت ازديادا بعدد العمليات التي تقوم بها البحرية الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان،

وأشار إلى أن أميركا تراقب التحركات عن كثب واضاف : "تعمل مع شركائنا من أجل ضمان حرية الملاحة وتسيير الرحلات التجارية عبر المياه الدولية".

و أبدى مسؤول أميركي آخر قلقه حيال التحركات المزعومة، مدعيا ان القوات الايرانية ستقوم العام الجاري بمناورات بحرية اوسع نطاقا من السنوات السابقة.

واستمرار للادعاءات السابقة زاد المسؤولان الاميركيان بان ايران وخلال الايام الاخيرة حضرت حوالي 100 زورق سريع للمشاركة في المناورات البحرية في الخليج الفارسي، وتوقعوا بان تشارك منظومات جوية وبرية الى جانب المنظومات الصاروخية في هذه المناورات.

واعربا عن قلقهما الشديد حيال عدم وجود اي سفينة حربية اميركية في الخليج الفارسي اثناء اجراء المناورات الايرانية سوى سفينة (يو اس.اس.ساليفان).

 

 

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