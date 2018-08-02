انتاج ايران من البنزين سيبلغ 95 مليون لتر يوميا

العالم - ايران

وبلغ معدل استهلاك البنزين في البلاد اثناء السفر لقضاء العطلات الصيفية ذروته في شهر تموز / يوليو 91 مليونا و700 ألف لتر يوميا مسجلا رقما قياسيا جديدا مما يشير الى زيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ معدل استهلاك البنزين حينها 84 مليونا و600 ألف لتر يوميا.

وبلغ الحد الاقصى لاستهلاك البنزين يوم 22 تموز / يوليو الماضي اذ بلغ 121 مليونا و800 ألف لتر.

وفند مدير التخطيط بالشركة الوطنية الايرانية لانتاج وتوزيع المشتقات النفطية "علي رضا آرمان مقدم" ما اشيع حول تراجع انتاج البنزين في ضوء زيادة استهلاك اثناء السفر لقضاء العطلات الصيفية، وقال: بسبب تزامن زيادة استهلاك البنزين مع عمليات الاصلاح الاساسية في بعض المجمعات البتروكيماوية المنتجة للمادة المكملة (MTBE)، فان قسما من طاقة انتاج البنزين في البلاد لم تستخدم.

واكد "آرمان مقدم" انه مع توفير المادة ( MTBE) قريبا، فان انتاج البنزين سيصل الى 95.5 مليون لتر يوميا.