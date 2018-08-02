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طوكيو: ندعم استمرار الاتفاق النووي رغم خروج اميركا منه

طوكيو: ندعم استمرار الاتفاق النووي رغم خروج اميركا منه
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" بان بلاده تدعم الجهود الرامية لاستمرار تنفيذ الاتفاق النووي رغم خروج اميركا منه.

العالم - ايران

ونقلت صحيفة "ناشنال ديلي" اليابانية عن وزير الخارجية الياباني قوله خلال لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس على هامش الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في رابطة "آسيان" بسنغافورة، ان طوكيو تدعم جهود ايران لاستمرار تنفيذ الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه.

وبحث الوزيران ظريف و"تارو كونو" بشان احدث التطورات في العلاقات الثنائية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن بعد خروجه اللاقانوني من الاتفاق النووي بانه سيفرض اجراءات حظر وصفها بالقاسية ضد ايران، ودعا اليابان وسائر الدول المستوردة للنفط الخام الايراني لوقف وارداتها في هذا المجال لغاية تشرين الثاني القادم.

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