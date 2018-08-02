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ظريف ورئيس حكومة سنغافورة يبحثان الاتفاق النووي

ظريف ورئيس حكومة سنغافورة يبحثان الاتفاق النووي
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف و رئیس وزراء سنغافورة على هامش الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجیة دول جنوب شرق آسیا الاعضاء في رابطة "آسیان" وبحث معه حول الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وناقش محمد جواد ظریف و"لي هسین لونغ"، في اللقاء الذی جرى في مقر "اكسبو" غربي سنغافورة،العلاقات الثنائیة وأهم القضایا الاقلیمیة والدولیة اليوم الخميس.

ویناقش وزراء خارجیة الدول الاعضاء في رابطة جنوب شرق آسیا في قمتهم السنویة منذ یوم الاثنین في سنغافورة، القضایا الإقلیمیة والدولیة.

وتعد العلاقات بین إیران وسنغافورة مهمة للغایة نظراً لأنها تتولى الاخيرة حالیا الرئاسة الدوریة لآسیان.

سنغافورة ومن موقع رئاسة رابطة آسیان یمكن أن توفر القدرات المناسبة لیس فقط لتعزیز العلاقات الثنائیة ولكن أیضا لتوسیع العلاقات مع الاعضاء العشرة الاخرین للرابطة.

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