ظريف ورئيس حكومة سنغافورة يبحثان الاتفاق النووي

العالم - ايران

وناقش محمد جواد ظریف و"لي هسین لونغ"، في اللقاء الذی جرى في مقر "اكسبو" غربي سنغافورة،العلاقات الثنائیة وأهم القضایا الاقلیمیة والدولیة اليوم الخميس.

ویناقش وزراء خارجیة الدول الاعضاء في رابطة جنوب شرق آسیا في قمتهم السنویة منذ یوم الاثنین في سنغافورة، القضایا الإقلیمیة والدولیة.



وتعد العلاقات بین إیران وسنغافورة مهمة للغایة نظراً لأنها تتولى الاخيرة حالیا الرئاسة الدوریة لآسیان.

سنغافورة ومن موقع رئاسة رابطة آسیان یمكن أن توفر القدرات المناسبة لیس فقط لتعزیز العلاقات الثنائیة ولكن أیضا لتوسیع العلاقات مع الاعضاء العشرة الاخرین للرابطة.