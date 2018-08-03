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ايران بصدد انتاج افلام سينمائية مشتركة مع الدول الاعضاء بمنظمة اكو

ايران بصدد انتاج افلام سينمائية مشتركة مع الدول الاعضاء بمنظمة اكو
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة فارابي للانتاج السينمائي، أن المؤسسة بدأت العمل في الآونة الاخيرة على انتاج افلام سينمائية مشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان، معربا عن امله بالتحرك نحو انتاج افلام مشتركة مع الدول الاعضاء بمنظمة اكو.

العالم - ايران

وخلال المؤتمر الصحفي لمراسم افتتاح مكتب التعاون السينمائي المشترك، قال علي رضا تابش: هنالك عناصر ثقافية وتاريخية ودينية مشتركة بين الدول الاعضاء بمنظمة اكو وايران، ومن ثمار هذه العناصر المشتركة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مكتب التعاون السينمائي المشترك ومؤسسة "اكو" الثقافية، ومؤسسة فارابي السينمائية والدائرة العامة للثقافة والارشاد الاسلامي بمحافظة خراسان الرضوية، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز الاواصر الثقافية بين الدول الاعضاء بمنظمة اكو.

وأضاف: ضمن محور مؤسسة اكو الثقافية، لدينا أمل كبير بأن نتمكن من المساهمة في تنمية التعاون الدولي عبر لغة السينما.

وصرح تابش: سيبدأ قريبا العمل على انتاج فيلم سينمائي مشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان، وهذا النموذج يبعث على الامل بأن نتحرك نحو النتاجات المشتركة بين الدول الاعضاء بمنظمة اكو.

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