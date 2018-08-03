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مسؤول باكستاني يرجّح استئناف المفاوضات حول مد انبوب الغاز الايراني

مسؤول باكستاني يرجّح استئناف المفاوضات حول مد انبوب الغاز الايراني
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

رجّح مسؤول باكستاني استئناف المفاوضات مع ايران حول مد انبوب الغاز (انبوب السلام) الى بلاده في الشهر المقبل.

العالم - ايران

وقال هذا المسؤول، ان وفدا ايرانيا كان يعتزم زيارة باكستان واجراء محادثات مع الحكومة المؤقتة في اسلام اباد الا ان قرارا اتخذ بتأجيل المحادثات للحد من تأثيرها على الانتخابات في باكستان.

واضاف، ان الحكومة الباكستانية برئاسة نواز شريف أوقفت المحادثات مع ايران في حزيران/ يونيو عام 2016 بسبب ضغوط سعودية ولم تف بالتزاماتها تجاه ايران ماأدى الى اثارة طهران موضوع شكوى في المحكمة الدولية.

وتابع: ان الانتخابات الباكستانية قد انتهت ومن المحتمل تولي عمران خان منصب رئاسة الوزراء واداء اليمين الدستورية في 9 آب/ اغسطس الجاري وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

ونوه الى ان المسؤولين في البلدين سيدخلون في محادثات حول تنفيذ المشروع في ظل الحظر الاميركي وعداء ترامب لطهران، لافتا الى ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران ومن المرجح ان يعد خبراء البلدين برنامجا جديدا لتنفيذه.

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