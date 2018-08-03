تحطيم الرقم القياسي لانتاج البنزين في ايران

العالم - ايران

وكان معدل انتاج البنزين في مصافي البلاد قد بلغ 63 مليون ليتر يوميا في آب / اغسطس العام الماضي الا انه بلغ 93 مليون ليتر يوميا منذ 23 تموز/ يوليو الماضي.

وفي هذا السياق استطاع مصفى اصفهان تثبيت انتاج البنزين حيث بلغ معدل الانتاج 11 مليون و 600 الف ليتر يوميا بفضل تأمين المياه الذي يحتاجه المصفى المذكور.

وبلغ انتاج البنزين وفق مواصفات يورو 4 و 5 في مصفى الخليج الفارسي نحو 27 مليون و 500 الف ليتر يوميا حيث من المتوقع ارتفاع الانتاج الى نحو 30 مليون ليتر بعد افتتاح المرحلة الثالثة من المصفى لغاية 22 ايلول/ سبتمبر المقبل.