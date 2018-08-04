مصر.. مجهولون يغتالون مرشحا برلمانيا سابقا أمام منزله بسيناء

العالم - مصر

وكشف مصدر أمني ومصادر قبلية بالمدينة لفرانس برس أن مجهولين مسلحين أطلقوا وابلا من النيران على سامي الكاشف المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب أمام منزله مساء الجمعة فأردوه قتيلا.

وأضافوا أن الكاشف الذي ينتمي لعائلة كبيرة بالعريش تلقى ٨ رصاصات في الرأس والصدر، وتوفي على الفور، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحادث، وقامت بتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

ونعت قبائل سيناء المرشح السابق، مؤكدة أنه كان معروفا بتقديم الخدمات وأعمال الخير لأهالي العريش وشمال سيناء، وليست له خلافات أو عداوات مع أحد.

وأكدوا أن القتيل كان مناوئا للجماعات المتطرفة والتكفيرية، ويفند أفكارهم المنحرفة، ويكشف للمواطنين عن خطورة تلك الأفكار وما تفعله تلك الجماعات من أعمال قتل وعنف وإرهاب.