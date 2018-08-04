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تسيير رحلات طيران من مشهد الى البصرة

تسيير رحلات طيران من مشهد الى البصرة
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تم التوقيع على الإتفاق النهائي لتسيير رحلات طيران من مشهد المقدسة الى البصرة خلال اللقاء الذي جمع وفد عراقي مع المسؤولين المعنيين بالمجال السياحي في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق).

 

وأعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في خراسان الرضوية 'أبو الفضل مكرمي فر' اليوم السبت، خلال لقائه محافظ واسط 'محمود ملا طلال'، أعلن عن تسيير هذه الرحلات في غضون الأسبوعين الآتيين بهدف زيادة التبادل السياحي بين البلدين.

واعتبر مكرمي فر، تطوير التعاون بين محافظتي خراسان الرضوية وواسط العراقية في مجال الزيارة والسياحة العلاجية من الفرص المتاحة أمام البلدين مشيرا بذلك الى المعالم السياحية والثقافية والتاريخية المنوعة في خراسان.

كما أشار مكرمي فر الى مشاركة محافظة واسط العراقية في المعرض الدولي للسياحة والصناعات ذات الصلة الذي سيقام في مدينة مشهد خلال الشهر المقبل.

من جانبه، أكد محافظ واسط على إستعداد العراق لتعزيز التعاون مع إيران في مجال تبادل السياح بين مدينتي مشهد المقدسة والنجف الأشرف معلنا عن استقبال 35 ألف زائر من محافظة خراسان خلال الزيارة الأربعينية هذا العام وقال ان المحافظة مستعدة لإستقبال ما يزيد عن 200 الى 250 ألف زائر خلال الزيارة الأربعينية القادمة.

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