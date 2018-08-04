البث المباشر
مراسل العالم: تدمير 3 آليات عسكرية محملة بالمرتزقة بصواريخ موجهة في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي
قصف صاروخي ومدفعي مكثف يستهدف تعزيزات للمرتزقة في المصلوب بالجوف
مراسل العالم: انكسار زحف لمرتزقة العدوان على منطقة سدح بمديرية المصلوب بالجوف
اسقاط طائرة تجسسية لقوى ائتلاف العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف تجمعات الارهابيين في تل هواش بريف حماة الشمالي
مصدر بسلاح الجو اليمني المسير: عملية طائرة قاصف1 المسيرة على قاعدة خالد الجوية جاءت بعد رصد دقيق وحققت أهدافها
مصدر بسلاح الجو اليمني المسير: الغارات على قاعدة خالد السعودية استهدفت مربض طائرات تنفذ هجمات عدوانية على اليمن
هيئة الحراك الوطني الفلسطيني لكسر الحصار: سفينة الحرية-3 لكسر الحصار عن قطاع غزة ستبحر عصر غد الأحد من ميناء غزة
مصادر يمنية: سلاح الجو المسير يشن هجوما جويا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية بطائرة قاصف-1
مصدر عسكري يمني: أسر 35 من مرتزقة العدوان واعطاب 4 مدرعات خلال عملية الاستدراج في أطراف الدريهمي بالساحل الغربي

قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا        

قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا        
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

تحطمت طائرتان سياحيتان السبت في وسط سويسرا وشرقها ما اسفر عن العديد من القتلى، وفق الشرطة ووسائل الاعلام السويسرية.

العالم . أوروبا

وصباحا، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد وسرعان ما اندلعت فيها النار.

وقالت شرطة الكانتون في بيان ان الطائرة كانت اقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون اوبفالد المجاور متجهة الى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7,30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث ما استدعى تدخل مروحية قبل ان يصل عناصر الانقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية اخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد يناهز ارتفاعه 3099 مترا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا حتى الان، لكنها اوضحت ان خمس مروحيات تشارك في عمليات الانقاذ.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تحطم طائرة ركاب مكسيكية على متنها 101 شخص ولا قتلى

هبوط طائرة أوكرانية في مصر اضطراريا

حل لغز تحطم طائرة الركاب المصرية فوق المتوسط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

القروض في البحرين ترتفع إلى 9.2 مليار دينار حتى يونيو 2018

"النصرة" تفاجئ تركيا بهذا القرار !

غداَ الأحد.. تأهب لتظاهرة كبرى في العراق

قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا        

المنتخب الوطني العراقي يتغلب ودياً على نظيره الفلسطيني بثلاثية

الكبد الدهني.. أسبابه ومضاعفاته وعلاجه

مسيرة نسائية بالعاصمة صنعاء تنديدا بجرائم العدوان وأدواته

الأطراف اليمنية ترحب بدعوة المبعوث الأممي لعقد جولة مباحثات في جنيف

القدرات اللوجستية للقوة البحرية الايرانية

قنص 5 من مرتزقة الجيش السعودي وقصف تجمعاتهم في جيزان

تسيير رحلات طيران من مشهد الى البصرة

اليمن.. أسر العشرات ومقتل عدد من مرتزقة الجيش السعودي

الانتصارات في الجنوب: تهاوي مشروع تقسيم سوريا

نائب ليبي: البرلمان لن يتمكن من تمرير قانون الاستفتاء على الدستور لسببين

مقتل 6 أشخاص وإصابة 27 آخرين في انقلاب حافلة غربي مصر

فرنسا تغلق مفاعلات نووية بسبب موجة الحر

قضية القس تشتعل.. موجة من التوترات بين أمريكا وتركيا

بالفيديو ... قوات "اندوف" الاممية تمارس مهامها بين سوريا والجولان المحتل

بالفيديو .. تشييع شهداء مسيرات العودة ووفد حماس يصل الى غزة

شاهد | سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع الجيش السعودي قبالة السديس بنجران

الأکثر مشاهدة