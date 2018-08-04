قتلى في تحطم طائرتين سياحيتين في سويسرا        

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وصباحا، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد وسرعان ما اندلعت فيها النار.

وقالت شرطة الكانتون في بيان ان الطائرة كانت اقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون اوبفالد المجاور متجهة الى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7,30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث ما استدعى تدخل مروحية قبل ان يصل عناصر الانقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية اخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد يناهز ارتفاعه 3099 مترا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا حتى الان، لكنها اوضحت ان خمس مروحيات تشارك في عمليات الانقاذ.