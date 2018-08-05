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وزير ايراني: ضغوط اميركا لن تستمر طويلا وستفشل

وزير ايراني: ضغوط اميركا لن تستمر طويلا وستفشل
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

ندد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي بسياسات اميركا العدائية تجاه البلاد، معتبرا ضغوطها بانها ستستمر لمدة قصيرة او متوسطة الامد.

العالم - ايران

وقال ربیعي، في تصريح ادلى به لصحيفة "اعتماد"، ان الاجواء التي اختلقتها حكومة ترامب تتطلب المزيد من ثقة الشعب بالحكومة ونشاطات اكثر عقلانية تجاهها كما انه ينبغي للحكومة مضاعفة جهودها. 

واعرب عن ثقته بان البلاد ستجتاز هذه الأزمة واضاف، أعتقد أنه بعد فترة نستطيع فيها الجمع بين الخصائص الثلاثة: الحكمة الجماعية والتسامح العام والجهود الوطنية الشاقة، ونستطيع الوصول الى أجواء يتغير فيها هذا الفضاء الدولي، فيما سنكون أكثر جهوزية في الدخول بأجواء مناسبة في الساحة الدولية.

وتابع ربيعي: "ليس لدي أدنى شك في أن ظروفنا ستتحسن على المدى البعيد ، ولن تستطيع اميركا مواصلة هذا النهج. وسيستمر الضغط علينا لفترة قصيرة او متوسطة الامد. وأظهرت مشكلة قيمة العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية أن معيارا آخر قد تغير وهو الثقة والمؤشرات النفسية للمجتمع. وبالمناسبة ، أعتقد أن هدف ترامب هو استهداف روح المجتمع وقد صرح ذاته بهذا الامر.

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