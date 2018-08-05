ماهي أهداف حزمة السياسيات الإقتصادية الجديدة للحكومة الإيرانية؟!

العالم - إيران

وأكد عضو مجلس الشورى الإسلامي السابق في إيران والخبير الاقتصادي محمد خوش جهره في حديث خاص لقناة العالم ان الحزمة الإقتصادية الجديدة التي ستكشف الحكومة الإيرانية عنها اليوم تهدف لملأ الثغرات التي يحوال الأعداء النفوذ من خلالها لإضرار بالإقتصادي الإيراني، وذلك لمواجهة الحظر الإقتصادي الأميركي الذي سيبدأ غدا الإثنين ضد ايران.

وأشار الخبير الاقتصادي أن: البنية الإقتصادية الإيرانية قوية، وهذه القوة هي التي حافظت على هذا الاقتصاد، مع كل اجرائات الحظر القديمة والجديدة، حيث ان الكثير من البلدان عجزت عن مواجهة الضغوط المشابهة.

ونوه محمد خوش إلى ان الحزمة الإقتصادية تعالج بعض الإشكالات التي عانى منها الإقتصاد الإيراني خلال الفترة الماضية والتي ظهرت خلال الضغوط الأميركية الأخيرة على البلاد.

وصادق المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي السبت في اجتماع عقد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وحضور رؤساء السلطات الثلاث على الخطوط العريضة للسياسات الجديدة للمصرف المركزي بشأن العملة الصعبة وسبل الإسراع في مواجهة المفسدين والمخلين بالشوون الاقتصادية.

وفي هذا السياق قال النائب الاول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" في تصريح سابق: "في اعقاب السياسات الماضية والمشكلات التي نجمت في بعض المجالات، وكذلك الظروف الجديدة في اقتصاد البلاد، ونظرا الى اعلان الرئيس الاميركي بانه سيبدأ بفرض اجراءات حظر جديدة على الاقتصاد الايراني في الايام المقبلة، فان اقتصاد البلاد بحاجة الى قرارات جديدة ومراجعة السياسات السابقة".

واضاف جهانغيري: "واستنادا الى هذه السياسات سيتم كذلك توفير تسهيلات للناشطين الاقتصاديين في مجال الصادرات والواردات، وجميع الذين يحتاجون الى العملة الاجنبية للقيام بالاعمال الضرورية، ليتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم من السوق، والقيام بعملهم بسهولة أكبر والعمل بسرعة أكبر".