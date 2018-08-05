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وصول خمس طائرات مدنية جديدة من طراز (ATR) إلى طهران

وصول خمس طائرات مدنية جديدة من طراز (ATR) إلى طهران
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن اليوم الأحد عن وصول خمس طائرات ركاب من نوع إيه تي آر إلي مطار مهرآباد الدولي بالعاصمة طهران.

العالم - اقتصاد

وهبطت هذه الطائرات الخمس في مطار مهر آباد الدولي بطهران ليبلغ عدد هذه الطائرات الايطالية الصنع الى 13 طائرة اشترتها شركة الخطوط الجوية الايرانية.

وقالت المديرة التنفيذية للخطوط الجوية الايرانية ' فرزانه شرف بافي' ان اجراءات تسلم طائرات إيه تي آر الثلاث المتبقية هي قيد الانجاز.

واضافت شرف بافي اليوم الاحد خلال مراسم تسلم خمس طائرات من نفس النوع في مطار مهراباد الدولي بطهران: صحيح ان المهلة المحددة بتسعين يوم من جانب وزارة الخزانة الاميريكة ستنتهي غدا 6 اب/اغسطس للايقاف التدريجي للشركات الاميركية والاوروبية المتعاونة مع ايران الا اننا نجحنا في تسلم الطائرات الخمس.

وقالت ايضا اننا في منتصف الطريق و سيتم قريبا التعاون مع شركة إيه تي آر لشراء طائرات بمدى بعيد ومتوسط.

ودخل هذا الطراز من الطائرات الايطالية مجال نقل الركاب عالمياً عام 2010 وهي طائرات مزودة بأحدث التقنيات و أنظمة الأمان والراحة وهي قادرة على قطع مسافة الف و528 كيلومتراً في الساعة وتسع ل 70 راكباً في كل رحلة فضلاً عن إمكانية تحليقها في مختلف الأنواء الجوية وهبوطها للطوارئ في أصعب الظروف. 

وبعد الإتفاق النووي وقعت ايران عقوداً مع شركات بوينغ وايرباص و ايه تي آر لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة إي تي آر الايطالية منها 20 طائرة. 

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