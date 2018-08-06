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مصر... راهب يحاول الانتحار في دير شهد جريمة قتل

مصر... راهب يحاول الانتحار في دير شهد جريمة قتل
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر كنسية في دير القديس العظيم أبو مقار في وادي النطرون في مصر، أن راهبا شابا يدعى فلتاؤس المقاري، حاول الانتحار بقطع شريانه، ثم إلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع تابع للدير.

العالم - مصر

وأشار المصدر، إلى أن سيارة الإسعاف نقلت الراهب الشاب إلى مستشفى النطرون العام وهو في حالة خطيرة.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية سوف تجري تحقيقا في أسباب الحادث في الوقت الذي تجرى فيه تحقيقات بشأن مقتل الأنبا ابفيانيوس رئيس الدير بمقر الدير في محاولة لكشف غموض الحادث.

الراهب الثلاثيني كان باحثا متخصصا في التاريخ الكنسي، وأصدر الكثير من الدراسات والأبحاث عن تاريخ آباء الكنيسة، بينها بحث عن القديس تادرس المشرقي راجعه الأنبا ابيفانيوس رئيس الدير الراحل بنفسه.

وكان بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، قد صدق أمس على قرار تجريد الراهب المقاري من الرهبانية وعودته لاسمه الدنيوي وائل سعد تواضروس لارتكابه المخالفات الرهبانية.

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