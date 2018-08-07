شاهد: هدف ترامب من تشديد الحظر ضد ايران

العالم - خاص

وقال العفيفي: ان ترامب لديه مجموعة من التوجهات، وليس معنى انه يحاول مداعبة ايران او بشكل آخر في مسألة التفاوض وبالتالي توقف العقوبات، والتي لن تتوقف كما هو الحال مع كوريا الشمالية حيث مازالت هناك عقوبات مطبقة عليها، مشيراً الى ان ترامب يمارس العصا والجزرة، اضافة الى مسألة محاولته التقليل من اي صراعات في منطقة الشرق الاوسط.

واوضح العفيفي، ان اجراءات الحظر الجديدة من شأنها انزال عقوبات ضد الشركات التي تتعامل مع ايران، مؤكداً ان الادارة الاميركية جادة في تطبيق هذه العقوبات، وليس مسالة نقض الاتفاق النووي بذريعة تطوير سلاح نووي فقط، وانما منع ايران من التمدد في المنطقة وتهديدها لأمن الكيان الاسرائيلي نظراً لما تملكه ايران من صواريخ باليستية او غيرها.

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