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شاهد: هدف ترامب من تشديد الحظر ضد ايران

الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط في الحزب الديمقراطي الاميركي مهدي العفيفي من نيويورك، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يعمل في حلقة مفرغة، بل له توجهات معينة لتحقيق استحقاقات انتخابية وعد بها مؤيديه، وايضاً بدعم الحزب الجمهوري وهذه النقطة قد لا يعلمها الكثير في الشرق لان هذه السياسات لابد ان يكون لها دعم داخلي من خلال الكونغرس والقاعدة العريضة التي تدعمه من المتشددين من الحزب الجمهوري.

العالم - خاص

وقال العفيفي: ان ترامب لديه مجموعة من التوجهات، وليس معنى انه يحاول مداعبة ايران او بشكل آخر في مسألة التفاوض وبالتالي توقف العقوبات، والتي لن تتوقف كما هو الحال مع كوريا الشمالية حيث مازالت هناك عقوبات مطبقة عليها، مشيراً الى ان ترامب يمارس العصا والجزرة، اضافة الى مسألة محاولته التقليل من اي صراعات في منطقة الشرق الاوسط.

واوضح العفيفي، ان اجراءات الحظر الجديدة من شأنها انزال عقوبات ضد الشركات التي تتعامل مع ايران، مؤكداً ان الادارة الاميركية جادة في تطبيق هذه العقوبات، وليس مسالة نقض الاتفاق النووي بذريعة تطوير سلاح نووي فقط، وانما منع ايران من التمدد في المنطقة وتهديدها لأمن الكيان الاسرائيلي نظراً لما تملكه ايران من صواريخ باليستية او غيرها.

التفاصيل في الفيديو اعلاه..

 

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