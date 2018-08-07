ايران تعلن انخفاض مستوى انفلونزا الطيور في البلاد

العالم - ايران

وقال رفيعي بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" ان الاحصائيات المتعلقة بالاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) تشير الى انخفاض بنسبة اكثر من 60 بالمائة وحتى 90 بالمائة احيانا في عدد بؤر الاصابة بانفلونزا الطيور في البلاد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، للاسف ان هذه البؤر اجتاحت 25 محافظة في البلاد خلال العام الماضي اذ بلغت 643 بؤرة الا اننا شهدنا انخفاضا جيدا في هذا المجال منذ بداية العام الجاري.

وقال رفيعي بور، انه وفي ضوء هذا الانخفاض ومن خلال الاجراءات الصحية الجيدة المتخذة وعملية التلقيح الهادف خلال الشهر الاخير في وحدات الدواجن والتي تجري في ظروف سلامة بيئية عالية، فاننا نامل بعدم تفشي انفلونزا الطيور في ظل الدعم من وسائل الاعلام والتعليم للناشطين في هذه الصناعة.

واكد بان بؤر انفلونزا الطيور التي هي في طور التشكيل في مناطق محدودة من البلاد هي الان تحت السيطرة الكاملة ولا مشكلة بهذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحه قال رفيعي بور حول واردات البلاد من اللحوم الحمراء، ان انتاج البلاد من اللحوم الحمراء يبلغ نحو 700 الف طن سنويا فيما نستورد ما بين 100 الى 150 الف طن ولكن لنا فائض في انتاج لحوم الدجاج والاسماك واللحوم البيضاء الاخرى.