البث المباشر
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع
ترامب على تويتر: كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة
مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية تطلق النار على جندي لقوات الاحتلال الاسرائيلي في شمال شرق قطاع غزة
مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية قنصت جنديا صهيونيا
مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية قنصت جندي صهيوني
بيونغ يانغ: رفض واشنطن رفع العقوبات لن يحسن العلاقات الثنائية

ايران تعلن انخفاض مستوى انفلونزا الطيور في البلاد

ايران تعلن انخفاض مستوى انفلونزا الطيور في البلاد
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الطب البيطري الايراني علي رضا رفيعي بور عن انخفاض مستوى انفلونزا الطيور في البلاد خلال العام الجاري.

العالم - ايران

وقال رفيعي بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" ان الاحصائيات المتعلقة بالاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) تشير الى انخفاض بنسبة اكثر من 60 بالمائة وحتى 90 بالمائة احيانا في عدد بؤر الاصابة بانفلونزا الطيور في البلاد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، للاسف ان هذه البؤر اجتاحت 25 محافظة في البلاد خلال العام الماضي اذ بلغت 643 بؤرة الا اننا شهدنا انخفاضا جيدا في هذا المجال منذ بداية العام الجاري.

وقال رفيعي بور، انه وفي ضوء هذا الانخفاض ومن خلال الاجراءات الصحية الجيدة المتخذة وعملية التلقيح الهادف خلال الشهر الاخير في وحدات الدواجن والتي تجري في ظروف سلامة بيئية عالية، فاننا نامل بعدم تفشي انفلونزا الطيور في ظل الدعم من وسائل الاعلام والتعليم للناشطين في هذه الصناعة.

واكد بان بؤر انفلونزا الطيور التي هي في طور التشكيل في مناطق محدودة من البلاد هي الان تحت السيطرة الكاملة ولا مشكلة بهذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحه قال رفيعي بور حول واردات البلاد من اللحوم الحمراء، ان انتاج البلاد من اللحوم الحمراء يبلغ نحو 700 الف طن سنويا فيما نستورد ما بين 100 الى 150 الف طن ولكن لنا فائض في انتاج لحوم الدجاج والاسماك واللحوم البيضاء الاخرى.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اعدام 14 مليون دجاجة بسبب انفلونزا الطيور في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

غضب عارم من إهانة وزير الخارجية البريطاني السابق لـ"المنقبات"!

أبواب أستراليا مفتوحة.. مهاجر جديد "كل دقيقة"

ترامب يتوعد المخالفين للحظر الأمريكي على إيران

ايران تعلن انخفاض مستوى انفلونزا الطيور في البلاد

موريتانيا تعلن تضامنها الكامل مع السعودية ضد كندا

النفط يرتفع على وقع إعادة الحظر على إيران

"حسين مرتضى" يفضح شركة ماكينزي ودورها في لبنان

الجيش السوري يخنق "داعش" في أهم معاقله جنوبا

«بادية السويداء».. نهاية الارهاب جنوب سوريا وبداية نهايته في الشمال

أول تعليق لصلاح على اعتزال الحضري!

تقلبات مناخية في تمنراست: خمس وفيات ومفقود لا زال البحث عنه جاريا بالجزائر!!

شاهد.. محافظة لرستان الايرانية، جنة الشلالات

نحو 5 آلاف مستوطن صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى الشهر الماضي

المقاومة الفلسطينية تقنص جنديا صهيونيا قرب غزة

شاهد.. ثمن "الناتو" العربي الذي دفعته السعودية لترامب!

شاهد بالفيديو.. تظاهرات أهالي الحديدة ضدجرائم السعودية واختطاف النساء

ظاهرة 'جلد الدجاج' .. أسبابها وكيفية علاجها!

انصار الله: ولي العهد الاماراتي، زعيم حديث للقاعدة

موغيريني: سنشجع الاطراف التي تريد التجارة مع إيران

فضيحة سعودية اميركية على ارض اليمن.. شاهد ماذا يحدث؟

الأکثر مشاهدة