شاهد.. الحجاج الايرانيون يحرمون في مسجد الشجرة

العالم - ايران

بقلوب خاشعة متضرعة الی الباریء عزوجل ومتوجهة الی الخالق يؤدي هؤلاء الحجاج، أول مرحلة من مناسك الحج، الا وهي الاحرام حيث يقصدون به الدخول في نسك الحج أو العمرة. سمي بالاحرام لأن المسلم ومن خلال نيته يحرم عليه ما كان مباحاً له قبل الاحرام. فهؤلاء الحجاج، جاءوا الی ميقات أهل المدينة ومن مر منها ليبدءوا فريضة الحج ومناسكها بالاحرام.

وقال حاج ايراني:"عند ارتداء لباس الاحرام يصبح الملك والعبد في مستوى واحد ونستذكر يوم القيامة والكفن الذي نرتديه عند موتنا".

وقالت حاجة ايرانية:"لا استطيع وصف مشاعري الحقيقية ولكن ينتابني شعور جميل".

مسجد الميقات، أو الشجرة، له مكانة خاصة لدی المسلمين، حيث أحرم فيه النبي الاكرم، محمد صلی الله عليه وأله وسلم الی الحج، ليعلم المسلمين من بعده بأن من يمر من هذه النقطة، وجب عليه الاحرام إن كان ينوي الحج والعمرة.

وقال حاج ايراني:"أنادي ربي واقول له لبيك وارجوه ان يقبل مني هذا الكلام ولا يردني".

وقالت حاجة ايرانية:"احس بشعور خاص لا يمكن بيانه بالكلمات الان تطهرنا بمعنى الكلمة واطلب من الله ان يساعدنا لكي نبقى هكذا".

قطعتان من اللباس الابيض تجعلان من الجميع سواسية والتلبية توحد السنتهم وقلوبهم ومع أصوات التلبية، تبدأ رحلة الحج وقريباً سيكون هؤلاء في مكة المكرمة والمسجد الحرام لأداء مناسك الحج التي كانت أمنية بالنسبة لهم.