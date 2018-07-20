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ممثل قائد الثورة في شؤون الحج: إمكانية توظيف الحج لعرض الصورة الحقيقية عن ايران

ممثل قائد الثورة في شؤون الحج: إمكانية توظيف الحج لعرض الصورة الحقيقية عن ايران
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج حجة الاسلام علي أكبر قاضي عسكر اليوم الجمعة إنّ الأعداء يصفون ايران التي طالما حاربت الإرهاب بأنها ارهابية ولايدخرون جهداً في عرض صورة مزيفة عنها ناسين أنها دولة تكافح الإرهاب.

العالم - ايران

وأضاف قاضي عسكر خلال كلمة له ألقاها قبيل خطبة صلاة الجمعة بأنّ الأعداء ينفقون مليارات الدولارات لتشويه سمعة المسلمين وخاصة الشيعة منهم ساعين الى عرض صورة مزيفة عنهم وإطلاق تسميات كالإرهابيين عليهم.

وأكّد قاضي عسكر على إمكانية توظيف الإنطباع العالمي الذي يتركه الحج لعرض صورة شفافة وحقيقية عن إيران الإسلامية وإزالة الشبهات الذي ينشرها الأعداء ضدها.

وقال ممثل سماحة قائد الثورة في شؤون الحج: لو أنّ المسلمين وظفوا الحج خير توظيف لما كان الأمر ينتهي بهم الى هذه الدرجة من العناء والمصائب التي لحقت بهم، داعياً علماء الاسلام إلى تحويل الحج الى فرصة لدراسة المشاكل التي يعاني منها المسلمون والعثور على حلول لها.

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