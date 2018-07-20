ممثل قائد الثورة في شؤون الحج: إمكانية توظيف الحج لعرض الصورة الحقيقية عن ايران

العالم - ايران

وأضاف قاضي عسكر خلال كلمة له ألقاها قبيل خطبة صلاة الجمعة بأنّ الأعداء ينفقون مليارات الدولارات لتشويه سمعة المسلمين وخاصة الشيعة منهم ساعين الى عرض صورة مزيفة عنهم وإطلاق تسميات كالإرهابيين عليهم.

وأكّد قاضي عسكر على إمكانية توظيف الإنطباع العالمي الذي يتركه الحج لعرض صورة شفافة وحقيقية عن إيران الإسلامية وإزالة الشبهات الذي ينشرها الأعداء ضدها.

وقال ممثل سماحة قائد الثورة في شؤون الحج: لو أنّ المسلمين وظفوا الحج خير توظيف لما كان الأمر ينتهي بهم الى هذه الدرجة من العناء والمصائب التي لحقت بهم، داعياً علماء الاسلام إلى تحويل الحج الى فرصة لدراسة المشاكل التي يعاني منها المسلمون والعثور على حلول لها.