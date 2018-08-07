وزیر الامن الايراني: ترامب اضاع مكانة بلاده في العالم

العالم- ايران

وقال علوي في تصریح له الیوم الثلاثاء من محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب): حتى لو عاد ترامب الى الاتفاق النووي، فإنه لا توجد اي ضمانات بشأن التزامه بــ"المفاوضات الجدیدة" بین ایران وامریكا.

وتابع، ان التصور بانه یمكن عبر استخدام القوة والغطرسة إركاع الشعب الایراني الذي جرّب طوال اربعة عقود ضغوطا وتحدیات عصیبة، هي اوهام واهیة وباطلة.

وشدد وزیر الامن الایراني قائلا: ان ترامب وحلفاءه سیدفعون ثمن انسحابهم من الاتفاق النووي ونكثهم للعهود؛ مردفا: لیكن في یقین الساسة الامریكان ان التفاوض مع ناكثي العهود لا یلیق بمستوي الشعب الایراني الواعي ومسؤولی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اطلاقا.

وتساءل: كیف یمكن الوثوق او اجراء مفاوضات جدیدة مع شخص ینقض بكل سهولة اتفاقا دولیا متعدد الاطراف؟!

واستطرد قائلا: ینبغي على ترامب ان یتفهم بان تهدیداته الخاویة لن تثني الشعب الایراني الواعي. مضیفا ان "هذا الشعب برهن بأنه سیقوم بالرد المناسب على كل معتد یتجاوز عن حدوده."

وخلص الى ان ترامب وحلفاءه یسعون من خلال افتعال حرب نفسیة وبث الیأس والفرقة بین الشعب والمسؤولین الایحاء بان "السبیل الوحید للخروج من الازمة والمشاكل والحظر یكمن في اعادة المفاوضات مع الحكومة الامریكیة".