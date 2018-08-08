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ردا على التهديدات الاميركية الأخيرة..

صلابة الثورة الاسلامية، لاتزعزها رياح التهويل والتهديد

صلابة الثورة الاسلامية، لاتزعزها رياح التهويل والتهديد
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات الشرطة الايرانية العميد "حسين اشتري" ان الحظر الاميركي لم يكن شيئا جديدا بالنسبة للشعب الايراني، بل ان المقاطعات الجديدة ستوفر فرصا أكثر لتواصل الثورة الاسلامية الثقة بنفسها وتستمر في تصنيع ما تحتاجه من قدرات دفاعية رادعة.

العالم- ایران

وأضاف اشتري ان العدو يستجمع كل قواه هذه المرة عسى ان يتمكن من توجيه ضربة للثورة الاسلامية، لكن ذكاء الشعب واستعداد وجهوزية القوى العسكرية والمدنية ستفشل كل مخططات العدو، مشيرا إلى أن قوات الشرطة، وبخبرتها التي اكتسبتها على مر السنين بإمكانها فصل العابثين بأمن البلاد، عن صفوف الذين يطالبون بحقهم الشرعي في التظاهر وتسجيل الاحتجاج.

وفي ختام كلمته التي القاها بمدينة يزد يوم أمس الثلاثاء اكد العميد اشتري صحيح ان العدو ينوي الإساءة للثورة الاسلامية بكل قواه، إلا أن الثورة الاسلامية بدورها اضحت كالشجرة القوية لاتزعزها رياح التهويل والتهديد.

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