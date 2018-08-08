صلابة الثورة الاسلامية، لاتزعزها رياح التهويل والتهديد

العالم- ایران

وأضاف اشتري ان العدو يستجمع كل قواه هذه المرة عسى ان يتمكن من توجيه ضربة للثورة الاسلامية، لكن ذكاء الشعب واستعداد وجهوزية القوى العسكرية والمدنية ستفشل كل مخططات العدو، مشيرا إلى أن قوات الشرطة، وبخبرتها التي اكتسبتها على مر السنين بإمكانها فصل العابثين بأمن البلاد، عن صفوف الذين يطالبون بحقهم الشرعي في التظاهر وتسجيل الاحتجاج.

وفي ختام كلمته التي القاها بمدينة يزد يوم أمس الثلاثاء اكد العميد اشتري صحيح ان العدو ينوي الإساءة للثورة الاسلامية بكل قواه، إلا أن الثورة الاسلامية بدورها اضحت كالشجرة القوية لاتزعزها رياح التهويل والتهديد.