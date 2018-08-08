روحاني: لا ثقة باميركا، لأنها لاتفي بأي من التزاماتها

العالم- ايران

ولدى استقباله وزير خارجية كوريا الشمالية السيد "ري يونغ هو" اكد الرئيس روحاني ان امريكا أثبتت للرأي العام العالمي انها لم تعد الدولة الجديرة بالثقة، لأنها لم تفي بأي من إلتزاماتها.

في اشارة للعلاقات الودية بين طهران وبيونغ يانغ قال روحاني ان قيادتي البلدين تتطلعان لتمتين العلاقات وتوثيقها، وعلى الدول الصديقة ان توسع من علاقاتها وتعاونها في المجالات الثنائية والأوساط الدولية.

ومن جانبه أشاد وزير خارجية كوريا الشمالية السيد "ري يونغ هو" بالعلاقات الثنائية الودية بين طهران وبيونغ يانغ وقال ان آراء البلدين ازاء القضايا الاقليمية والالدولية متطابقة وإن استراتيجية كوريا الشمالية تنمية العلاقات مع ايران الاسلامية والتصدي للسياسات الإحادية الجانب.

كما اعتبر وزير خارجية كوريا الشمالية خروج امريكا من الاتفاق النووي ومحاولاتها لإعادة الحظر على ايران خطوة غير صحيحة وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

كما قدم الوزير استعراضا عن مفاوضات بلاده مع امريكا في سنغافورة، والتطورات التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا عزم بلاده لتنمية العلاقات مع ايران الإسلامية الى جانب توسيع نطاق التعاون الثنائي للبلدين.