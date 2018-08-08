أسواق طهران.. حركة بيع وشراء في اولى ايام الحظر الأميركي +فيديو

العالم - مراسلون

وفيما طالب تجار الحكومة بمزيد من الاجراءات لخفض قيمة الدولار, اعرب متبضعون عن املهم في تفعيل الامكانات الوطنية لتحويل الحظر الى فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتصب السوق الإيرانية الماء البارد على نيران الحظر التي اشعلها ترامب.. ها هو سوق طهران الكبير في ايام الحظر الأميركي الجديد الأولى يشهد حركة بيع وشراء يصفها اصحاب المحالات والتجار بأنها افضل من الأسابيع الماضية.

ومع هذا التحسن الذي شهده السوق خلال الأيام القليلة الأخيرة يطالب المواطنون الحكومة الإيرانية بمزيد من الإجراءات التي تتمثل بالحفاظ على توازن السوق وسعر العملة الإيرانية.

ويكثر الحديث بالشارع الإيراني في هذه الأيام عن إمكانية تحويل تهديد الحظر الأميركي إلى فرصة تسهم في تعزيز الإقتصاد الإيراني فإلى أي حد يمكن ان تكون هذه النظرية قابلة للتطبيق؟

ويقول نقوي حسيني عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان: يمكن لإيران ان تسفيد اليوم من عدم مشاركة الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبعض دول المنطقة مثل تركيا في هذا الحظر.. كما ان عدم مشاركة هذه الدول في الحظر جعلت أميركا وحيدة في اجراءها وهذا ما يجل الحظر من غير ذو قيمة كبيرة.

وتبقى الأيام القادمة بمثابة تحد كبير امام الحكومة الإيرانية لتستكمل الإجراءات التي تضمن تقليل تأثير الحظر على الداخل الإيراني.