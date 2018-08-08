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ايران بلغت الاكتفاء الذاتي في مجال اصلاح وصيانة الطائرات

ايران بلغت الاكتفاء الذاتي في مجال اصلاح وصيانة الطائرات
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال امين 'لجنة تطوير الطيران والملاحة الجوية' في 'دائرة الشوون العلمية والتقنية' بمكتب رئاسة الجمهورية الايرانية 'منوچهر منطقي' ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت الاكتفاء الذاتي حاليا في مجال اصلاح انواع الطائرات وصيانتها.

العالم - ايران 

واعتبر 'منطقي' التطور والتقدم في مجال اصلاح وصيانة انواع الطائرات العسكرية والتجارية والمروحيات، بانه شكل واحد من الانجازات التي حققتها ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ وقال 'ان البلاد تمتلك الطاقات الكافية لنقل خدماتها في مجال اصلاح وصيانة الطائرات الي دول المنطقة'.

وتابع قائلا ان العديد من دول العالم لم تبلغ الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وانتاج الطائرات المسيرة، واذا قامت بتصميم هذه الطائرات فانها تستورد معظم اجزائها من الخارج، فيما نجحت ايران من الاعتداد بطاقاتها الذاتية في هذا المجال حيث تجري كافة مراحل الانتاج في الداخل.

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