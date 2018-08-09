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العراق يشيد بمواقف ايران المشرفة ويرفض حصار أية دولة

العراق يشيد بمواقف ايران المشرفة ويرفض حصار أية دولة
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الخارجية العراقية رفض العراق مبدأ الحصار على اية دولة , فيما اشادت بالمواقف المشرفة لايران مع العراق في مواجهته ضد الارهاب.

العالم - ايران

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان للوزارة، الاربعاء، إن 'العراق يرفض مبدأ الحصار على أية دولة والذي يلحق الضرر بالدرجة الاساس على الشعوب بمختلف شرائحها الاجتماعية'.

واضاف 'كما ويستحضر العراق مواقف الجارة ايران المشرفة في الوقوف الى جانبه في الازمات'.

واشار الى أن 'ما من ضرر يلحق ببلد من البلدان الا وينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها'، مشيراً الى أنه 'في الوقت الذي تشيد فيه الوزارة بموقف الجمهورية الاسلامية مع العراق في مواجهته ضد الإرهاب ودعمها له فإنها تدعو المجتمع الدولي الى الضغط من اجل ثني الادارة الامريكية عن الاستمرار بهذه العقوبات'.

وتابع البيان 'نجد ان انعكاسها السلبي سيكون كبيرا.

منظمة بدر تدين العقوبات الأميركية ضد ايران وتؤكد مساندتها لطهران

الى ذلك ادانت منظمة بدر، العقوبات الأميركية على ايران، مؤكدة مساندتها ووقوفها الى جانب الحكومة الايرانية والشعب الايراني، عادة هذه العقوبات بأنها مخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية والقيم الاخلاقية وحقوق الانسان التي تتبجح بها الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر بيان للمنظمة،الاربعاء ، أن 'العقوبات الاميركية تعد مخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية والقيم الاخلاقية وحقوق الانسان التي تتبجح بها الولايات المتحدة الامريكية'، مؤكدة على انها 'عقاب جماعي ضد شعب كامل يراد منه التجويع والتنكيل والقهر والاذلال لهذا الشعب العزيز، لانه رفض الخنوع والاستسلام للهيمنة والغطرسة الامريكية'.

واضاف البيان 'نحن كجزء من الشعب العراقي العزيز الذي عاني اشد المعاناة من الحصار الجائر والمدمر من قبل الولايات المتحدة، والذي ما زال الشعب العراقي يعاني من اثاره السلبية الي يومنا الحاضر، ندين باشد العبارات ونعلن رفضنا القاطع لاي حصار لاي بلد من بلدان العالم، ونقف موقف المساند والداعم للشعب الايراني الابي وللجمهورية الاسلامية التي وقفت مع الشعب العراقي في كل المحن والشدائد خصوصاً اثناء الغزو الارهابي الداعشي للعراق'.
وناشدت المنظمة في بيانها 'الشعب العراقي العزيز والحكومة العراقية ان تقف مع الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية مدافعه ومساندة، ونحن علي يقين ستنكسر الارادة الامريكية الظالمة امام ارادة وصمود الشعب الايراني الصابر المحتسب'، داعية 'كل احرار العالم والدول الحرة والمحبة للسلام ان تقف مع الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية لكسر الغطرسة الامريكية وفك الحصار عنها'.

 

المجلس السياسي للعمل العراقي يدين العقوبات الامريكية ضد ايران

على الصعيد نفسه اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي بيانا على خلفية العقوبات الامريكية الجائرة على الجمهورية الاسلامية الايرانية، استنكر فيه لغة العقوبات والتهديد التي تمارسها امريكا لابتزاز العالم والشرق الاوسط.

وجاء في بيان المجلس،الاربعاء ، ان 'العقوبات الأحادية التي أعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد ايران لن تخدم شعوب المنطقة ولا الامن والاستقرار الاقليميين وما هي الا استكمالا لسياسة الولايات المتحدة الامريكية المتخبطة منذ توقيع الاتفاق النووي عام ٢٠١٥.
وأكد البيان علي ان 'الموقف المفترض والواجب اتباعه في مثل هذه الحالة هو رفض سياسة الحصار والتجويع والأحادية في التعامل مع الملفات الدولية واللجوء الي الدبلوماسية بدلا من ذلك'.

ودعا المجلس السياسي للعمل العراقي في بيانه 'الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الضغط والتهديد والتجويع الامريكي ضد الجارة ايران، وضرورة النأي بالعراق عن الخلاف بين البلدين وبما يخدم مبادئ حسن الجوار والمعاملة بالمثل الذي أبدته ايران ايجابا تجاه عراق ما بعد ٢٠٠٣ وبالذات في مساندتها له في حربه ضد الارهاب'.

رئيس جماعة علماء العراق: الحصار حرب بنسختها الهمجية وعقوبة جماعية علي الشعب برمته

هذا فيما وصف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الحصار الاقتصادي ضد الشعوب بانه حرب بنسختها الهمجية، معلنا عن دعمه للجمهورية الاسلامية في ايران في الوقوف بوجه الحصار الامريكي.

 

 

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