البث المباشر
مراسلة العالم : شهيدان و 242 اصابة تم علاج 136 اصابة ميدانيا و 106 اصابة في المستشفيات منها 70 بالرصاص الخي 5 خطيرة من بين الاصابات 26 طفل وكذلك 2 صحفي و 5 مسعفين
العفو الدولية تدعو الحكومة الإسبانية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد جريمة الطفولة في صعدة
مصادر فلسطينية:استشهاد المسعف عبد الله القططي بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بصدره أثناء إسعافه للإصابات شرق رفح
مراسل العالم عن مصدر عسكري : وحدة الهندسة تدمر آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في المهاشمة بـ خب والشعف بالجوف ومصرع وجرح من كان على متنها
مراسل العالم : الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يقضي على 13 إرهابيا من داعش في منطقة بئر حسن ببادية السويداء.
مراسل العالم : مصرع القيادي المرتزق العميد الركن عادل علي صالح درعان رئيس اركان ما يسمى اللواء 127 وقائد ما يسمى جبهة المصلوب بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بـ الجوف
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه قاعدة حميميم بسوريا
ا ف ب: تركيا تؤكد أن زيادة التعرفة الأميركية ستضر بالعلاقات وتتوعد بالرد
مراسل العالم : الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين مجزرة العدوان في محافظة صعدة وتدعو بإحالة مجرمي الحرب على اليمن إلى الجنائية الدولية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: مقتل قائد مايسمى باللواء 127 الموالي للعدوان السعودي العميد عادل صالح درعان المرهبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف

﻿التحقيق مع رئيس حزب تونسي أقام صلاة الجمعة وسط شارع "بورقيبة"

﻿التحقيق مع رئيس حزب تونسي أقام صلاة الجمعة وسط شارع
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

بدأت السلطات التونسية التحقيق مع رئيس حزب سياسي بتهمة «توظيف الصلاة في تظاهرة سياسية» بعد قيامه بأداء صلاة الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة (شارع الثورة) وسط العاصمة التونسية، فيما عبر الأخير عن امتعاضه من وجود كنيسة كبيرة وغياب الجوامع في شارع الثورة.

العالم - تونس

وكان الهاشمي الحامدي رئيس حزب «تيار المحبة» لجأ وعددا من أنصاره إلى إقامة الصلاة وسط شارع الحبيب بورقيبة، وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد حسب موقع القدس العربي.

وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا اتهمت فيه حزب سياسي (لم تسمه) بـ«خرق القانون بالخروج عن سياق الترخيص المسند له وذلك بتوظيفه أداء الصلاة بالطريق العام ضمن تظاهرته السياسية»، ودعت كافة الأحزاب التونسية الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى «الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل»، مشيرة إلى «تمسّكها بضمان الحقوق الدستورية والقانونية المتعلقة بحرّية التعبير والسهر على حمايتها».

ودونت الباحثة رجاء بن سلامة معلقة على الموضوع «ننتظر نتائج التحقيق. السيد هذا يعيش في لندن وينتفع بالحرية والعلمانية فيها ويأتي إلى تونس في عطلة الصيف مشتاقا إلى فلكلور التّخلف الدّينيّ –السياسيّ»، وأضاف ناشط يُدعى محمد حميدي «في كل بلدان العالم وفي مثل هذه الحالة (الاخلال بالنظام العام) القرار فوري والتدخل حيني»، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بحق الحامدي.

وسبق للحامدي أن أثار الجدل في مناسبات عدة، حيث «أفتى» بتحريم لباس البحر (المايوه)، كما حذر من الخيانة الزوجية خلال إجازة الصيف، وهو ما دعا البعض لاتهامه بإثارة قضايا إشكالية خارج اختصاصه بهدف استعادة شعبية مفقودة لحزبه الغائب عن المشهد السياسي.

روابط ذات صلة

إغلاق معبر "ذهيبة – وازن" بين تونس وليبيا

تونس تواجه أزمة وقود بعد وقف ليبيا تهريب المحروقات

بالفيديو ملفات الضحايا تثير الجدل ..وتونس على صفيح ساخن

شاهد: تونس تنتفض رفضا للتعديلات الاجتماعية والمتظاهرون يرددون "تونس إسلامية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كاتب عراقي: ايران لن تركع مادام فيها الخامنئي وسليماني

الرئيس روحاني يهنئ لمناسبة اليوم الوطني للاكوادور

تتويج منتخب ايران لكرة السلة الثلاثية للسيدات ببطولة غرب آسيا

نشرة بانوراما: "عقوبات واشنطن على موسكو" و"مخاض تشكيل حكومة بغداد"

القاعدة في اليمن.. الاختباء خلف العباءة السعودية

رسميا.. ميشيل باتشيليت تحل محل زيد بن رعد الحسين

الحظر الأمريكي على نفط إيران.. فشل ترامب ورفض دولي متتال

الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا برعاية "النيباد"

مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق "موثوق" بمجزرة ضحيان

"زهرة وسط الصحراء" اثارت مشاعر السوريين!

طوكيو تتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا في العالم

بالصورة/ صلاة الوداع للطلاب اليمنيين قبل استشهادهم

تركيا ترد على ترامب بعد زيادة الرسوم الأمريكية على بعض وارداتها

سيارة تعمل بالهواء.. ثورة في مجال استهلاك الطاقة النظيفة

بالصور ...وقفة احتجاجية في حجة استنكارا للمجزرة السعودية بضحيان

اسئلة موجهة لحيدر العبادي.. هل يستطيع الاجابة عليها؟

ما هي قصة جواز السفر الالكتروني السوري؟

شهيدان و242 إصابة بالرصاص والاختناق شرق غزة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

الجولة الاخيرة من التصعيد في غزة؛ حقائق ورسائل

الأکثر مشاهدة