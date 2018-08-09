هذا ما دار بين لاريجاني ووزير خارجية كوريا الشمالية

العالم - ايران

وخلال استقباله وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" في طهران اليوم الخميس، قال لاريجاني بان ايران تعمل لتكثيف المحادثات مع كوريا الشمالية من اجل تطوير التعاون السياسي والثنائي بين البلدين.

واوضح بان الاميركيين لا يلتزمون بتعهداتهم في الاتفاقيات التي يبرمونها واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد اجرت مفاوضات مع الاميركيين وتم تحديد تعهداتهم فيها الا انهم لم يلتزموا ابدا بها.

واضاف، ان الاميركيين يتحدثون بصورة ممتازة خلال المفاوضات وينبئون عن مستقبل مشرق الا انه حين التنفيذ لا يلتزمون باي من تعهداتهم.

من جانبه اشار وزير خارجية كوريا الشمالية خلال اللقاء الى العلاقات الطيبة والودية القديمة مع ايران واضاف، اننا نشعر بالكثير من السرور لتطوير العلاقات مع ايران في الوقت الذي نعاني من مشاكل مماثلة فيما يتعلق بالحظر الاميركي.

ورحب "ري يانغ هو" باللقاءات بين مسؤولي البلدين واضاف، اننا نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعداتها لنا في المرحلة الصعبة التي مرت بنا.

واوضح بان كوريا الشمالية قادرة على السيطرة على التهديدات الاميركية واضاف، اننا نتابع مسالة تطوير الاقتصاد كمسالة اساسية وهو الامر الذي يتطلب توفير الامن وان الضرورة لذلك هو تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وقال "ري يانغ هو" حول تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية والصين، انه من القرر احداث خط سككي واخر طرقي بين الكوريتين لتعزيز العلاقات بينهما.

وتابع وزير خارجية كوريا الشمالية، ان طبيعة العمل مع الاميركيين صعبة وبما ان هدفنا هو النزع الكامل للسلاح في شبه الجزيرة الكورية لذا فمن الضروري ان يلتزم الاميركيون بتعهداتهم في هذا المجال الا انهم لا يقومون بذلك.

واضاف، رغم ان كوريا الشمالية انتهجت نزع السلاح في التفاوض مع اميركا الا اننا سنحتفظ بعلومنا النووية لاننا نعلم بان الاميركيين لا يتخلون عن عدائهم.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية، ان سياسة بلادنا الجديدة هي التنمية الاقتصادية وفي هذا السياق ينبغي توفير الامن للبلاد ومن هنا سنواصل المفاوضات.

وفي اللقاء وجه الوزير الكوري الشمالي الدعوة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي لزيارة بيونغ يانغ.