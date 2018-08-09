ايران تندد بالتهم الصادرة عن اجتماع جدة ضدها

العالم - ايران

واكد قاسمي في تصريح له اليوم الخميس، ان ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يستطيعون المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامية التي تنعقد في جدة لعدم اصدار تأشيرات الدخول لهم من جانب السلطات السعودية.

واردف قائلا، ان اعداد واصدار هكذا بيانات يتم بشكل احادي الجانب وبعيدا عن الانصاف ومن خلال الضغوط التي تمارسها السعودية في هذا الخصوص.

واكد قاسمي ان البلدان المعتدية على اليمن والمتورطة في الازمة الانسانية التي امتدت لعدة اعوام، فضلا عن ارتكاب المجازر اليومية بحق الشعب اليمني الاعزل وذلك باستخدام صفقات السلاح الاكثر تقدما وتدمير البنى التحتية لهذا البلد، تعمد (هذه الدول) في سياق التغطية على جرائمها وحرف الرأي العام في المنطقة والعالم، الى اصدار هكذا بيانات عديمة القيمة واستغلال المنظمات الاقليمية والدولية في هذا السياق.

وخلص الى ان اصدار هذه البيانات باسم منظمة التعاون الاسلامي واستغلال مصداقية هذه المنظمة يؤدي الى فقدان الثقة بين الاعضاء واستنزاف ثروات الاعضاء وتقويض اداء المنظمة فيما يخص المواضيع والقضايا الاساسية التي يمرّ بها العالم الاسلامي وينتقص من مكانة المنظمة الاسلامية على الصعيد الدولي.