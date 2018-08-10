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في ظل الحظر الاميركي..

الحديثي: العراق سيبحث آليات معينة للتعامل مع إيران

الحديثي: العراق سيبحث آليات معينة للتعامل مع إيران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، العقوبات الأمريكية على إيران بأنها "خطأ جوهري" فيما يتعلق بآلية التعامل بين الدول مشيرا في وقت نفسه أن "العراق قد يبحث مستقبلا آليات معينة للتعاملات التجارية مع إيران بشكل لا يتعارض مع هذه العقوبات".

العالم - العراق

وأوضح الحديثي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "العقوبات الأمريكية على إيران ليست هي القرار الصائب فيما يتعلق بحل المشاكل بين الدول، بل على العكس، هذه القرارات ستعقد المشاكل ولن تحلها".

وتابع الحديثي "هناك جزئية خاصة بالعراق في هذا الموضوع هي منع التداولات المالية والمصرفية والتحويلات المالية إلى إيران بالدولار الأمريكي، والعراق سيلتزم بهذه الجزئية، ولن نقدم على خطوة تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي"، وأشار في وقت نفسه إلى أن "العراق قد يبحث مستقبلا آليات معينة للتعاملات التجارية مع إيران بشكل لا يتعارض مع العقوبات الأمريكية".

ومن جانبه قال محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك تشابكات كبيرة في العلاقة الاقتصادية العراقية الإيرانية، وفي مقدمتها ملف الطاقة وتجهيز الغاز المسؤول عن توليد أكثر من 35 بالمئة من الكهرباء في العراق، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الدينية وأهميته في الاقتصاد العراق، إذ يتدفق إلى العراق قرابة 3 ملايين زائر إيراني سنويا للمناطق الدينية المقدسة وأهمية ذلك في دورة أعمال قطاع الخدمات والسياحة العراقي".

وأضاف صالح "لا يخفى أن القطاع الخاص العراقي هو مستورد للسلع والخدمات الإيرانية التي تزيد على 7 مليارات دولار سنويا"، وأشار إلى أن "هناك حراكا دبلوماسيا لتجنيب العراق مشكلات الحصار الاقتصادي المفروض على إيران"، رافضا الكشف عن الجهات التي يتحرك باتجاهها العراق في هذا الشأن.

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