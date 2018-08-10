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منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: أحصينا تحديات الحظر وسبل علاجها

منظمة الموانئ والملاحة الايرانية: أحصينا تحديات الحظر وسبل علاجها
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، أن المنظمة قامت بإحصاء تحديات الحظر وتبعاتها وسبل علاجها.

العالم - ايران

وخلال اجتماعه واعضاء الهيئة المديرة لمنظمة الموانئ والملاحة مع محافظ هرمزكان (جنوب ايران)، أشار محمد راستاد الى الهواجس الناجمة عن القيود والحظر الاخير على قطاع النقل البحري، وقال: في هذا المجال تمكنا من إحصاء وتبيين التحديات وتبعاتها وسبل علاجها، وقد حصلنا على أحكام جيدة من الأجهزة المرتبطة بالحكومة وخاصة لجنة الاقتصاد المقاوم، من شأنها ان تزيل جانبا كبير من هواجس التجار والمستثمرين والناشطين في قطاع النقل البحري.

وتطرق راستاد الى مشاريع توسعة ميناء الشهيد رجائي، وقال: ان وتيرة تنفيذ المراحلة الثالثة من مشروع تنمية هذا الميناء تمضي بشكل جيد، وعلينا ان نبذل المساعدة الملائمة للظروف الجديدة الى الجهة المنفذة لهذا المشروع، لئلا يحصل أي خلل فيه، ويتم انجاز هذه المرحلة دون أي تأخير.

ونوه الى ان حصة ميناء الشهيد رجائي تبلغ 60 بالمائة من صادرات وواردات البلاد، مضيفا ان جانبا كبيرا من التطوير والتنمية البحرية والمينائية في البلاد، تتجسد وتبرز في محافظة هرمزكان، ولدينا مشاريع عديدة قيد الانجاز في هذه المحافظة.

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